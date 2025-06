Wetter in NRW: Experte bestätigt Abfahrt zu Pfingsten – „Fällt ins Wasser“

Das Wetter in NRW beschreibt um Pfingsten herum eine absolute Achterbahnfahrt. Es geht auf und ab – sowohl beim Luftdruck als auch bei den Temperaturen. Bis Pfingsten wird es aus meteorologischer Sicht richtig spannend, verspricht Dominik Jung von „wetter.net“.

Doch was er unter spannend versteht, bedeutet für viele Menschen in NRW eines: Regen, Gewitter und eine beinahe ungewohnte Kühle.

Wetter in NRW spielt verrückt

Erstmal geht es schwülwarm weiter. Neben einer beginnenden Hitze können auch immer wieder Gewitter oder sogar ausgeprägte Unwetter die Feiertage stören. Am Dienstag (3. Juni) bleibt es bei 23 Grad noch recht ruhig und frühsommerlich. Während am Mittwoch die Temperaturen auf 17 Grad im Westen abfallen, herrscht im Südosten des Landes sogar Tornadogefahr.

Auch interessant: Pfingstferien in NRW: Eltern schauen genau in den Kalender – HIER haben Schüler frei

Am Donnerstag immer noch wechselhaft bei 19 Grad, am Freitag nicht besser bei wolkenverhangenen und regnerischen 18 Grad. Und so oder so ähnlich dürfte es dann auch über Pfingsten weitergehen, muss Diplom-Meteorologe Jung enttäuschen. Auch der Samstag (7. Juni) dürfte sehr durchwachsen weitergehen bei immerhin wieder 21 Grad. Es sind zwischendurch immer wieder vereinzelte Gewitter möglich.

+++ NRW: Chaos an Pfingsten? Rheinbahn reagiert mit ungewöhnlichen Maßnahmen +++

Wetter in NRW geht an Pfingstsonntag baden

Die Wetterkarte für Pfingstsonntag sieht aus wie ein „Streuselkuchen“. Doch die blauen und teils gelben oder roten Punkte bedeuten nichts Gutes. Denn dort befinden sich Gewitterzellen. „Da ist ein ziemliches Durcheinander auf der Wetterkarte“, sagt Jung und spricht es dann aus. Der Pfingstsonntag 2025 „fällt ins Wasser“. 18 Grad sind auch nicht so sommerlich wie erhofft.

Mehr News:

Nur am Pfingstmontag (9. Juni) könnte es bei 20 Grad wieder aufklaren und sonniger werden. Also wenigstens ein schöner Feiertag könnte NRW bevorstehen. Schade, dass die Gewitter und Schauer ausgerechnet die Feiertage treffen müssen. Doch schließlich hat das Wetter einiges nachzuholen. Auch im Mai wurde das Niederschlagssoll mal wieder nicht erfüllt, wie die Experten von „wetter.net“ betonen.