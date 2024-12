US-Amerikaner erkennt Pfand-Trick bei Rewe in NRW – er kann es kaum aushalten

25 Cent pro Flasche oder Dose – das ist der Pfandbetrag, den wir maximal für Mehrwegflaschen bekommen können. Doch wie so oft gibt es auch hier ein paar schlauere Köpfe, die das System ein bisschen anders nutzen.

So auch ein US-Amerikaner, der in einem Rewe-Markt in NRW auf einen besonders raffinierten Pfand-Trick gestoßen ist. Und wie es sich gehört, teilte er seine Entdeckung sofort auf Instagram.

Rewe: US-Amerikaner entdeckt Pfand-Trick in NRW

Der Trick begann mit einem beherzten Griff in den Müll. Was „Ryaneatss“, dem mittlerweile über 57.000 Menschen bei Instagram folgen, darin fand? Ganze vier Pfandflaschen, die 25 Cent pro Stück einbrachten, also insgesamt einen Euro.

Schnell hatte er sein Pfand in bares Geld umgewandelt, indem er zum Automaten ging und einen Bon bekam. Und was macht man mit so einem Schnäppchen-Bon? Richtig, ab zum nächsten Rewe und sich eine kleine Belohnung gönnen. Der Pfand-Entdecker entschied sich für eine „Laugenstange für 40 Cent und ein Schokocroissant für 60 Cent“. Ein leckeres kleines Mahl, wie er fand!

Begeisterung und Ekel: Rewe-Tipp spaltet Fans

Sein kulinarischer Geheimtipp? Eine Laugenstange mit Senf – für ihn ein echter Genuss! Und nicht nur dieser Tipp kommt gut an. Auch sein „Pfand-Sammeltrick“ sorgt für Begeisterung. So versahen über 700 Personen (Stand: 9. Dezember 2024) den Beitrag mit einem viralen Daumen hoch – nur seine kulinarische Kombination kam nicht so gut an. Denn ein User fügt nach den Worten: „Laugenstange mit Senf“ einen brechenden Emoji hinzu.

Hier kannst du den Trick sehen:

Es lässt sich also manchmal mit den Sachen, die andere achtlos wegwerfen, ein hübscher Betrag verdienen – zumindest für Pfandsammler. Sei es für die Rente, das Sparbuch oder einfach für den kleinen Luxus zwischendurch. Oder vielleicht einfach für eine leckere Gebäck-Tüte bei Rewe.