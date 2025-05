Parookaville feiert Zehnjähriges – am ersten Festivaltag soll es passieren

Der Sommer bedeutet für viele Musikliebhaber auch gleichzeitig: Festivalzeit! Und auch das Parookaville findet in diesem Jahr (18. bis 20. Juli) wieder statt, feiert bereits sein zehnjähriges Bestehen. Am ersten Festivaltag kommt es dabei zu einem besonderen Highlight.

Das Parookaville sucht auch in diesem Jahr ein heiratswilliges Paar für, laut Aussagen des Veranstalters, Deutschlands einzige standesamtliche Festivalhochzeit. Die Trauung soll dabei am Freitag, 18. Juli, über die Bühne gehen.

Parookaville: Hier kannst du dich bewerben

„Die beliebte standesamtliche Festivalhochzeit sorgt seit der ersten Parookaville-Edition für besonders emotionale Glücksmomente. Anlässlich des 10. Jubiläums richtet Parookaville die Zeremonie, geleitet von der Weezer Standesbeamtin, in diesem Jahr selbst aus. Traditionsgemäß findet die Trauung in der standesamtlich gewidmeten Parooka Church statt, die vom Top-Partner Warsteiner bereitgestellt wird“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.

Entschlossene Brautpaare, die sich das offizielle Ja-Wort in Parookaville geben möchten, können sich ab sofort und noch bis zum 1. Juni 2025 mit einem kurzen Video auf parookaville.com/hochzeit bewerben.

Parookaville: Das ist für das Brautpaar drin

„Auf das Hochzeitspaar und seine Gäste wartet nicht nur ein unvergesslicher Vormittag mit der einzigartigen Trauung als Höhepunkt – kostenlos und organisiert von Parookaville –, sondern auch eine anschließende Mega-Hochzeitsparty auf Deutschlands größtem Electronic Music Festival mit 225.000 Besuchern“, verspricht der Veranstalter.

Als Hochzeitsgeschenk winken dem Brautpaar zwei Full Weekend Tickets inklusive Zugang zum Platinum Club und vier Übernachtungen. Zudem laden die Veranstalter vier weitere Hochzeitsgäste mit VIP Full Weekend Tickets inklusive Übernachtung ein. Wer also plant sich bald das Ja-Wort zu geben und auf Electro-Musik abfährt, der kann sich auf dem Parookaville das Ja-Wort geben.

