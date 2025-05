Mia Julia, Lorenz Büffel und Co.: Parookaville haut nächste Acts raus – SEIN Name überrascht

Das Parookaville rückt immer näher und die Vorfreude auf das elektronische Musikfestival steigt immer weiter an. In einer neuen Ankündigung wurden die Namen von vielen neuen Künstlern veröffentlicht, die auftreten werden. Dabei ist ein Name besonders überraschend und sorgt für hitzige Diskussionen.

Vom 18. bis zum 20. Juli findet Parookaville am Flughafen Weeze statt. Das Line-up für das diesjährige Festival wurde auch schon fast komplett bekannt gegeben, jedoch sorgt dieses für einige Diskussionen unter den Fans. In der neusten Ankündigung wurden nämlich auch die gebuchten Party-Acts enthüllt, wie die „WAZ“ berichtet.

Parookaville 2025: Lorenz Büffel, Mia Julia und Roberto Blanco

Die Acts sollen auf der „Brainwash-Bühne“ auftreten, die laut dem Festival eine „kreative Gehirnwäsche für alle“ sein soll. Mallorca-Fans werden sich auf alle Fälle freuen, denn auf dieser werden Lorenz Büffel und Mia Julia am Sonntag (20. Juli) zu sehen sein.

Aber das ist nicht die einzige Überraschung, die das neue Line-up des Parookaville enthüllt. Auch Schlagerlegende Roberto Blanco ist mit von der Partie und sorgt auf der Bühne für etwas Spaß bei den Zuschauern.

Dass auf dem Festival auch Schlagersänger auftreten, ist schon lange keine Seltenheit mehr. Wie die „WAZ“ berichtet, sind bereits im vergangenen Jahr Olaf der Flipper, den Wildecker Herzbuben und Heino aufgetreten.

Acts sorgen auf Instagram für Diskussionen

Dabei sorgen die angekündigten Künstler bei den Fans für einiges an Diskussion, denn viele denken, dass diese nicht zu einem Festival für elektronische Musik gehören. In den Kommentaren auf Instagram schreibt ein Nutzer genervt: „Roberto Blanco? Sind wir hier im Fernsehgarten?“ Auch Mia Julias Auftritt wird heiß diskutiert, jedoch merkt ein User an: „Klar kann man sich über Mia Julia aufregen, aber letztes Mal, wo sie da war, war die Bills Factory voller als voll.“ Er fügt hinzu: „Es gibt anscheinend eine Zielgruppe.“

