Irrer Fund in Edeka-Parkhaus – „Beschreibt NRW ziemlich gut“

Edeka ist ja nicht nur für sein riesiges „E“ auf gelbem Hintergrund bekannt, sondern auch für den Slogan „Wir lieben Lebensmittel“. Und anscheinend lieben auch die Kunden Edeka – immerhin gibt es im Rhein-Ruhr-Gebiet über 1.000 Märkte.

Doch wer hätte gedacht, dass die wahre Liebe zwischen Edeka und seinen Fans nicht nur im Supermarkt, sondern auch in einem Parkhaus aufblühen würde?

Edeka in NRW: Zeichnung im Parkhaus – „Echter Künstler am Werk“

Dort, inmitten von Beton und Stahl, entstand nämlich ein wahres Kunstwerk, das nicht nur ironischen Jubel, sondern auch einen skurrilen Vergleich hervorrief.

So schreib ein Reddit-User: „Ein echter Künstler war am Werk, der einen Liedtext elegant in eine Komposition aus Edding und Beton verwandelte. Damit drückt er sein Bedürfnis nach Liebe aus und übt sich in Gesellschaftskritik zur Härte des Lebens, die er deutlich zum Ausdruck bringt. Das Bild zeigt in seiner Linienführung, wie eingetrübt seine Sinne zum Zeitpunkt seines emotionalen Ausbruchs waren. Gänsehaut!“

+++ Edeka-Kunde trifft beim Blick auf Packung der Schlag – „Kannst du getrost vergessen“ +++

Nun ja, man könnte auch sagen: Es war weniger ein philosophischer Ausbruch als vielmehr eine wilde, bunte Mischung aus Männlichkeitswahn und künstlerischer Freiheit. Denn auf dem Bild in NRW, das eher an eine nicht ganz jugendfreie Comiczeichnung erinnerte, war eine nackte Figur mit imposanten Brüsten und ordentlich gemalten (rechten) Armmuskeln zu sehen – dazu noch weitere nackte Genitalien und Worte wie „Ich liebe dir, du bist die Schönste!“, „Arsch wie ein Pförsich!“, und „Bauch-Nabel-Pörcing“

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Edeka in NRW: „Nackt-Bild“ sorgt für Kommentar-Hagel

Kein Wunder, dass Reddit-User prompt reagierten – schließlich erwachen solche Kunstwerke nicht alle Tage in einem Parkhaus zum Leben. „Das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe“, schrieb so ein Nutzer sichtlich amüsiert. „Das beschreibt NRW ziemlich gut“, findet auch ein anderer Leser.

Wo genau das Kunstwerk in NRW zu finden ist, verriet der Finder übrigens nicht. Aber eines ist sicher: Er wird diesen künstlerischen Edeka-Fund sicher nicht so schnell vergessen.