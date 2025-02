Panorama Park macht neue Attraktion offiziell – sie wäre deutschlandweit einmalig

Aktuell befindet sich auch der Panorama Park im Sauerland genauso wie das Phantasialand oder der Movie Park in der Winterpause. Erst ab dem 12. April 2025 werden hier die Türen und Attraktionen wieder für Besucher geöffnet. Doch bis es so weit ist, schürt der Park-Chef schon jetzt die Neugierde.

Denn auch wie in anderen NRW-Parks wurde die Winterpause zum Schmieden neuer Pläne und zur Entwicklung neuer Highlights im Panorama Park genutzt. Und Geschäftsführer Eric Christopher Straube lässt jetzt die Katze aus dem Sack, was hier Irres entstehen soll.

Panorama Park: Chef macht es offiziell!

Im Interview mit einem Moderator von „Fun Time Arena“ gerät der Panorama-Park-Chef ins Schwärmen. „Die Fahrt zum Park ist allein schon ein Erlebnis“, so Straube nach seinem Vortrag auf der diesjährigen „FKF Convention“. Denn inmitten des Sauerlandes beeindruckt der Freizeitpark, wie sein Name schon verrät, durch seine idyllische Lage inmitten eines Wildparks.

Schon im vergangenen Jahr machte der neue Geschäftsführer die Ankündigung, dass der Panorama Park nach der Krise eine neue Ära einläuten wolle (DER WESTEN berichtete). Und dieses Versprechen scheint Eric Christopher Straube jetzt wahrzumachen. Denn dem Freizeitpark-Betreiber schwebt Großes vor. Nachdem hier bereits die längste Sommerrodelbahn Deutschlands zu finden ist, soll jetzt auch der deutschlandweit größte Rutschen- und Erlebnisturm folgen.

Noch mehr Änderungen im Park

So soll die neue Attraktion nicht nur wie viele andere Rutschen und Achterbahnen des Parks über einen einzigartigen Panoramablick verfügen. Der Rutschen- und Erlebnisturm soll darüber hinaus in eine Geschichte eingebettet werden. Doch noch sei der Spatenstich nicht erfolgt. Erst zum Beginn der neuen Saison 2025/2026 will Straube dazu weitere Details bekannt geben.

Das soll aber nicht die einzige Neuerung im Panorama Park bleiben. So sind auch neue Achterbahnen in Bau und einige Events in Planung. Außerdem will der Parkbetreiber das Gastronomieangebot umstellen und weg von Imbiss-Essen und hin zu regionalen Gerichten wie Wildgulasch mit Spätzle. Auch ein neuer Parkplan sei bereits in Arbeit. Der Panorama Park richtet sich mit seinen Attraktionen an Familien mit Kindern von 3 bis 12 Jahren.