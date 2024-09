Panorama Park: Neue Ära nach der Krise – doch der Chef hat eine dringende Bitte

Wer an Freizeitparks in NRW denkt, dem werden zunächst wahrscheinliche bekannte Anlagen wie das Phantasialand in Brühl oder der Movie Park in Bottrop in den Sinn kommen.

Doch in NRW verstecken sich auch noch weitere Freizeitparks. Wirft man etwa einen Blick aufs Rothaargebirge im Sauerland, so lässt sich hier inmitten des Fichtenwaldes der Panorama Park entdecken. Die Anlage für Kinder ab 3 Jahren wurde bereits 1963 eröffnet. Über die Jahrzehnte hinweg hat der Park so einige Krisen mitgemacht, stand schon vor dem Aus, wechselte zweimal den Besitzer, verlor durch Verkauf und Verschrottung viele Kult-Attraktionen, wurde zuletzt durch die Corona-Pandemie gebeutelt. Der neue Geschäftsführer will jetzt eine neue Ära im Panorama Park einläuten. Er hat einen wichtigen Appell.

Panorama Park mit großen Plänen

Pläne für die neue Ära gibt es bereits einige, wie Christopher Straube, neuer Geschäftsführer im Panorama Park, in einem aktuellen Youtube-Video betont. Denn nach dem Investitionsstau, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, erholt sich der Wildtierpark so langsam.

Auf dem 85 Hektar großen Gelände laden Wildtiere, aber auch Attraktionen wie eine Rodelbahn oder ein Sessellift vor allem Familien zum Freizeitvergnügen ein. Doch im Panorama Park will man nicht auf dem Stand von heute stehen bleiben, wie Straube betont. Man wolle die Attraktionen weiter ausbauen und neben Stamm-Themenwelten wie dem Dinoland neue Erlebnisse schaffen. So sei etwa ein Wasserspielplatz für heiße Tage in naher Zukunft denkbar. Aber das sei noch lange nicht alles. Langfristig will der Park im Sauerland auch eine Achterbahn bauen. „Ideen gibt es ohne Ende“, so der Geschäftsführer.

Park-Chef hat dringenden Appell

Jedes Jahr sollen Besucher im Panorama Park ab sofort etwas Neues erleben können, so Straubes Versprechen. Eine Bitte hat der Betreiber aber vorab: „Eine Bitte hätte ich. Und zwar die Bitte, uns etwas Zeit zu geben, weil dieser Prozess, denn wir jetzt hier durchmachen, die Veränderung des Parks, ist auch für uns nicht einfach, weil ich natürlich eine unglaubliche Energie mit reinbringen will und wir gucken wollen, dass wir nichts überstürzen.“

Viele Prozesse wie mit den Bauämtern ließen sich nicht beschleunigen. Außerdem stünden einige Renovierungen in nächster Zeit an. Auch ein Investitionsstau von „vielen, vielen Jahren“ stelle eine Hürde da, die überwunden werden müsse. „Ich würde mir einfach wünschen, dass ihr vorbeikommt und mal die neuen Sachen entdeckt. Vor allem nächstes Jahr wird es phänomenal. (…) Wir freuen uns auf euch.“ Na, das dürften sich Fans des Panorama Park sicherlich nicht zweimal sagen lassen. Mehr über die aktuellen Pläne des Parks erfährst du hier >>>.