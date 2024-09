Fort Fun: Neue Attraktion lässt aufhorchen – „Adults only“

Der Freizeitpark Fort Fun lockt mit vielen verschiedenen Attraktionen Besucher aus ganz NRW an. Ob Achterbahn, Wildwasserbahn, Sommerrodelbahn oder Indoorspielplatz, hier kommen Kinder und auch Erwachsene auf ihre Kosten. Der Freizeitpark bei Bestwig-Wasserfall im nordrhein-westfälischen Hochsauerlandkreis bietet natürlich auch ein gastronomisches Angebot und sogar Übernachtungsmöglichkeiten – alles im Stil vom „Wilden Westen.“

Aber auch abseits dieser ständigen Highlights im Fort Fun gibt es immer wieder besondere Events. Eines davon findet passend zu Halloween statt – und ist ausgerechnet nur für die Erwachsenen.

Fort Fun: Besonderes Halloween-Event

Das Halloween-Event im Sauerland mit völlig neuer Story bietet sowohl für echte Gruselfans als auch für alle, die einfach nur die Halloween-Atmosphäre in der Westernstadt des Fort Fun und den Halloween-Park bei Nacht genießen wollen, ein abwechslungsreiches Programm und findet am 25. und 26. Oktober sowie am 1. und 2. November statt.

Schon seit vielen Jahren verwandelt sich der Freizeitpark in das atmosphärische „Fort Fear Horrorland“. Wem das noch nicht genug ist, der kann am 31. Oktober Halloween gebührend feiern!

Dieses Halloween Eve Special ist ausschließlich für Erwachsene und nur am 31. Oktober 2024 von 16 bis 23 Uhr (Einlass 15 Uhr) für Erwachsene (FSK 18) und maximal 1.000 Gäste. Natürlich sind auch hier die klassischen Halloween-Attraktionen mit von der Partie. Dazu gehören einzigartige Grusellabyrinthe, so genannte Mazes. Jedes Labyrinth erzählt seine eigene Geschichte und ist in NRW längst kein Geheimtipp mehr: Es geht um eine geheimnisvolle Therapieeinrichtung, die die Grenzen zwischen Traum, Realität und Unterbewusstsein verschwimmen lässt. Gruseln ist hier garantiert!

Zusätzlich dürfen natürlich die gruseligen Liveshows und Walk-Acts in schauriger Halloween-Kostümierung nicht fehlen.

Was Besucher unbedingt beachten sollten: Zusätzlich zum Eintrittspreis für den Freizeitpark sind die Mazes der Halloween-Specials kostenpflichtig. Außerdem muss dafür ein Zeitfenster gebucht werden. Beim großen Event am 31. Oktober sind die Mazes bereits im Ticketpreis von 66 Euro enthalten, und zwar so oft, wie die Besucher wollen – oder können! Da die Anzahl der Tickets begrenzt ist, empfiehlt es sich, beim Kauf schnell zu sein.