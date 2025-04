Palmkirmes in Recklinghausen gestartet – bei diesem Anblick trauen Besucher ihren Augen kaum

Am Freitag (4. April) ist es so weit. Die 628. Palmkirmes geht an den Start und lockt bis zum 13. April wieder Kirmes-Freunde aus dem ganzen Ruhrgebiet nach Recklinghausen.

Dieses Jahr sind mehr als 180 Schausteller dabei, um die Besucher nach allen Regeln der Kunst zu begeistern. Einer davon hat sich für die Palmkirmes in Recklinghausen etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Palmkirmes in Recklinghausen: Neues Detail enthüllt

Bunte Lichter zahlreicher Fahrgeschäfte, es duftet nach Zuckerwatte und Popcorn und von überall schallt Musik über das Saatbruchgelände an der Kurt-Oster-Straße. Viele Recklinghäuser konnten den Startschuss der Palmkirmes kaum erwarten.

Dabei lässt ein Fahrgeschäft die Herzen der Menschen aus der Ruhrpott-Stadt in diesem Jahr besonders hoch schlagen. Es handelt sich um den Breakdance, der seit Jahren fest zur größten Frühjahrskirmes in NRW dazugehört. Als Zeichen der Verbundenheit mit der Palmkirmes in Recklinghausen hat die Firma Bonner kurz vor dem Start der Kirmes eine ganz besondere Aktion enthüllt.

So wurde eine Gondel des Kult-Karussells im Palmkirmes-Design gestaltet. Es enthält nicht nur das Logo der Kirmes, sondern auch Recklinghausens Stadtwappen, Ruhrfestspielhaus und Skyline. Und das Beste: Damit geht das Fahrgeschäft zukünftig nicht nur in Recklinghausen, sondern bei jeder Kirmes an den Start!

Palmkirmes-Besucher aus dem Häuschen

Das lässt die Stimmung der Recklinghäuser zum Start der Palmkirmes regelrecht hochkochen. „Geile Aktion. Geile Lackierung“, feiert einer bei Facebook. „Sehr, sehr starke Sache“, pflichtet der nächste bei. „Weißt ja schon mal, in welcher wir Samstag sitzen werden“, nimmt ein anderer seinen Kumpel in die Pflicht.

