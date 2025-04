AC/DC im Open Air Park Düsseldorf: Streit spitzt sich zu – neue Aussagen beunruhigen

Wackelt das AC/DC-Konzert am 8. Juli im Open Air Park in Düsseldorf? Oder hat der Veranstalter aus der Ed-Sheeran-Pleite von 2018 gelernt, als das geplante Mega-Event kurzfristig abgesagt werden musste?

Diese Frage stellen sich rund drei Monate vor dem geplanten AC/DC-Konzert vor 80.000 Zuschauern jede Menge Fans. Fest steht: Eine Genehmigung für den Open Air Park in Düsseldorf liegt weiterhin nicht vor. Kurz vor dem Showdown im Mai sind die Fronten zwischen den Lagern offenbar weiterhin massiv verhärtet.

AC/DC im Open Air Park: Wackelt das Event?

Im Gespräch mit DER WESTEN hat Hendrik Hußmann versucht, die Sorgen der Fans zu beruhigen. Nach Einschätzung des Projektleiters beim Open Air Park Düsseldorf bei D.LIVE stehe einer Genehmigung des Events nichts im Wege. Woran Hußmann das festmacht, kannst du hier nachlesen >>>

Ganz anders sehen das Umweltschützer. Sie kreiden an, dass für die Erschließung des Open Air Parks 56 Bäume gefällt werden sollen. Das sei aus ihrer Sicht weiterhin unzulässig, wie Andrea Vogelgesang von der Baumschutzgruppe Düsseldorf in der „Rheinischen Post“ mitteilt. Aus ihrer Sicht gebe es keinen Unterschied zu dem geplanten Ed-Sheeran-Konzert vor sieben Jahren. Außerdem sei auf die Vorschläge aus Bürgerbeteiligungen nicht eingegangen worden.

Stadt Düsseldorf kontert

Die Stadt Düsseldorf verweist wiederum darauf, dass es für jede Fällung eines Baumes auf der mit 900 Bäumen geplanten Fläche Ersatzpflanzungen in unmittelbarer Nähe gegeben haben. Die Rede ist laut der Zeitung von 87 Bäumen nördlich der A44 sowie 33 weiter westlich des Düsseldorfer Flughafens.

Weil Stand jetzt noch 868 Bäume auf dem Gelände stehen, sei es aus Sicht der Stadt Düsseldorf vertretbar weitere 56 Bäume zu fällen sowie sieben weitere umzupflanzen.

Die Baumschützer sehen das anders und verweisen auf die Planungsvorgabe von 900 Bäumen auf dem Gelände des geplanten Open Air Parks. Zudem seien Neupflanzungen ökologisch kein angemessener Ersatz.

Es liegt nun am Stadtrat eine Entscheidung nach dem beinahe sieben Jahre andauernden Planungsverfahren zu fällen. Der kommt am 28. Mai zusammen. Danach soll feststehen, ob das AC/DC-Konzert in diesem Jahr wirklich stattfinden kann. Es bleibt also spannend.