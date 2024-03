ÖPNV-Streik in NRW: Nächster Verdi-Hammer! HIER stehen Busse und Bahnen schon wieder still

Am Freitag (1. März) läuft noch immer der zweitägige Warnstreik der Gewerkschaft Verdi im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in NRW. 48 Stunden lang fahren weder Busse noch U- oder Straßenbahnen. In vielen Städten gibt es nur einen Notfahrplan.

Das Ende war zunächst noch in Sicht, doch nun kündigt die Verdi bereits den nächsten ÖPNV-Streik an.

Schon wieder sollen Bus- und Bahnfahrer die Arbeit in NRW niederlegen. Und zwar bereits am Dienstag (5. März). Und schon wieder soll der Streik zwei volle Tage dauern bis einschließlich Mittwoch (6. März). In 30 kommunalen Verkehrsbetrieben in NRW liegt der ÖPNV dann wieder flach.