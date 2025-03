Oelde/NRW: Fehlalarm an Schule ++ SEK und Hubschrauber im Einsatz

SEK-Einsatz an der Erich-Kästner-Schule in Oelde/NRW!

Am Dienstag (18. März) gegen 9.30 Uhr wurde ein Amok-Alarm an der Schule ausgelöst. Daraufhin rückte die zuständige Polizei Münster an.

Oelde/NRW: SEK-Einsatz wegen Amok-Alarm

Die Polizei war mit Spezialkräften, einer Hundertschaft und weiterer Verstärkung vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gebiet. Rund zwei Stunden lang durchsuchten Einsatzkräfte das Gebäude.

Kurz vor 12 Uhr mittags wurde der Einsatz mehreren Medien zufolge beendet und die Polizei Münster konnte Entwarnung geben. Es sei nichts gefunden worden, sagte er der Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Warum der Fehlalarm ausgelöst wurde, sei jetzt Teil der noch laufenden Ermittlungen.