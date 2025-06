NRW: Zoo-Pfleger blicken in Gehege – es passierte gleich dreimal in kürzester Zeit

In den Zoos in NRW ist immer etwas los – das gilt auch für den Zoo Wuppertal. Dort sind erst kürzlich Pinguin-Babys geschlüpft, welche sich den Besuchern bereits gezeigt haben (>>> hier mehr dazu erfahren).

Jetzt kündigt der Zoo aus NRW weiteren Nachwuchs auf Instagram an. Besucher können sich über Südpudu-Jungtiere freuen.

NRW: Es passierte gleich dreimal in kürzester Zeit

Insgesamt kamen drei Junge in dem Zoo in NRW zur Welt, wie die Mitarbeiter verkünden. Am 18. Mai wurde das erste Kalb geboren und erkundet inzwischen neugierig die Außenanlage gegenüber den Okapis. Nur wenige Tage später, am 29. Mai, kam ein männliches Jungtier zur Welt, das mit etwas Glück im Stall zu beobachten ist. Das dritte Kalb wurde am 30. Mai im Südamerikahaus geboren und ist dort ebenfalls bereits für Besucher sichtbar.

+++ Auch interessant: Zoo-Pfleger aus NRW nimmt Pinguin mit nach Hause – kurz nach seiner Geburt wurde es sichtbar +++

„Südpudus gehören zu den kleinsten Hirschen der Welt und leben in den Wäldern Argentiniens und Chiles. Durch Lebensraumzerstörung sind die Bestände in ihrem natürlichen Habitat stark zurückgegangen. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft die Art als potenziell gefährdet ein“, heißt es in dem Post weiter. Doch wie viele der Tiere gibt es aktuell in dem Zoo in NRW?

+++ Passend dazu: Zoo in NRW: Besucher-Lieblinge sind kaum wiederzuerkennen – was ist mit ihnen passiert? +++

So viele Südpudus gibt es in dem Zoo

„Mit den drei Neuankömmlingen beheimatet der Grüne Zoo nun insgesamt 18 Südliche Pudus“, verkünden die Mitarbeiter des Zoos in NRW. Zusätzlich dazu koordiniert der Zoo in NRW das Europäische Ex-Situ-Programm (EEP) der Pudus.

Hier mehr lesen:

Ziel des Programms ist es, die Tiere in Zoos zu halten, zu züchten und ihre Zahl zu sichern, damit die Art nicht ausstirbt. Die Jungtiere, die aktuell im Zoo in NRW geboren wurden, tragen bereits dazu bei.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.