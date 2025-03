„Schweinerei“ in NRW-Zoo – Besucher haben klare Meinung

Kurzzeitig hat sich bei uns in NRW ja bereits der Frühling gezeigt, auch wenn er sich jetzt schon wieder hinter den Wintertemperaturen verstecken muss. Doch egal welches Wetter gerade herrscht, wahre Tierfans lassen sich nicht davon abhalten, ihre Lieblinge im Zoo zu besuchen.

So tummeln sich auch jetzt schon wieder die Besucher in den verschiedenen Tierparks. Der Besuch in einem der Zoos in NRW kann sich lohnen, wie diese „Schweinerei“ zeigt.

„Schweinerei“ in NRW-Zoo – Besucher sind sich einig

Der eine Zoo in NRW hütete monatelang ein Geheimnis (hier mehr dazu), in dem anderen findet aktuell eine echte „Schweinerei“ statt. Doch ganz anders, als viele vielleicht jetzt befürchten. Denn es gibt gute Nachrichten: Im Kölner Zoo sind gleich sieben Schwäbisch-Hällische Schweine auf einen Streich geboren. Bereits am 18. Februar sind die kleinen Ferkel auf dem Clemenshof zur Welt gekommen. Besonders toll daran: Die Rasse gilt als bedroht – da ist so ein Zuchterfolg natürlich noch erfreulicher als ohnehin schon.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Zoo in NRW ändert Öffnungszeiten – das sollten Besucher jetzt beachten ++

Mama „Elfriede“ freut sich ebenfalls über ihre vier männlichen und drei weiblichen Ferkelchen. Es ist ihr erster Wurf. Papa „Eberhardt“ ist dagegen schon deutlich erfahrener. Der imposante Zuchteber hat in dem Zoo in NRW schon oft für niedlichen Nachwuchs gesorgt.

Die Besucher sind hin und weg

Die Besucher und Tierfreude sind von der „Schweinerei“ ganz begeistert. So hat der Post des Kölner Zoos bei Facebook innerhalb kurzer Zeit ganze 279 Likes und Herzchen erhalten (Stand: 14. März, 11.20 Uhr). Und auch in den Kommentaren heißt es: „Oh, so süß“.

Wusstest du übrigens schon, dass Schweine genau drei Monate, drei Wochen und drei Tage benötigen, bis ihre Ferkel zur Welt kommen? Dieses spannende Detail verrät uns der Kölner Zoo. Genauso wie das hervorstechendste Merkmal der Schwäbisch-Hällischen Landschweine: ihre schwarzen Köpfe, Hälse und Hinterbeine.