Zoo in NRW ändert die Öffnungszeiten – das müssen Besucher wissen

So langsam kehren wir der kalten Jahreszeit den Rücken zu und die ersten warmen Sonnenstrahlen dringen durch den Himmel. Mit dem baldigen Frühlingsanfang wird es nicht nur wärmer, sondern die Tage werden auch länger. Viele Zoos und Tierparks in NRW reagieren darauf mit einer Anpassung der Öffnungszeiten.

Sobald die Tage länger werden und die Tiere in ihre Sommergehege ziehen, wird es auch langsam voller in den Tierparks in NRW. Auch im Zoo Krefeld, in dem 930 verschiedene Tiere aus 140 Arten leben, passt in diesem Zuge seine Öffnungszeiten an.

Zoo Krefeld ändert Öffnungszeiten

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Facebook kündigt der Zoo Krefeld die neuen Öffnungszeiten an. „Das Wetter hellt die Stimmung so richtig auf“, heißt es hier. So gelten nun wieder die Sommer-Öffnungszeiten des Krefelder Tierparks. Dieser ist jetzt von 9 bis 19 Uhr für die Besucher geöffnet. Aber Achtung: Letzter Einlass ist um 17:30 Uhr!

„Nutzt die warmen Sonnenstrahlen am Wochenende, tut eurem Geist und Körper etwas Gutes und besucht uns!“, lädt der Krefelder Zoo die Besucher zum Flanieren und zum Beobachten der Tiere ein. Erst Anfang diesen Jahres nahm der Tierpark zwei sehr ungewöhnliche neue Bewohner auf. Die beiden Servale Nia und Kibo kamen nämlich aus privater Hand, obwohl die Wildkatzen normalerweise nicht an den Menschen gewöhnt sind (<<DER WESTEN berichtete).

Tierpark hat 364 Tage im Jahr geöffnet

Der Krefelder Zoo ist an 364 Tagen im Jahr geöffnet und hat von März bis Oktober von 9 bis 19 Uhr geöffnet. In der Winterzeit zwischen November und Februar schließt der Tierpark allerdings schon um 17 Uhr seine Tore – der letzte Einlass im Winter ist um 16:30 Uhr.