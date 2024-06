NRW-Zoo macht es offiziell – Besucher blicken gespannt ins Elefanten-Gehege!

Die guten Nachrichten in einem Zoo in NRW reißen derzeit einfach nicht ab! Erst freute sich der Zoo Köln über Nachwuchs bei den Tigerbabys und veröffentlichte immer wieder niedliche Foto-Updates der kleinen Samtpfoten. Doch dann kam allerdings die Hiobsbotschaft: Bis Besucher die Mini-Tiger zu Gesicht bekommen werden, wird es noch eine Weile dauern (DER WESTEN berichtete).

Aber in dem NRW-Zoo gibt es keine Zeit zum Trübsal blasen. Denn jetzt schauen Besucher gebannt aufs Elefanten-Gehege. Der Kölner Tierpark ließ am Dienstag (18. Juni) nämlich eine regelrechte Bombe platzen!

Zoo in NRW verkündet es selbst

Erst am Montag (17. Juni) warb der NRW-Zoo für einen Single-Abend am 21. Juni. Bevor Besucher allerdings von Amors Pfeil getroffen werden können, hat der Liebesgott bei den Elefanten bereits ganze Arbeit geleistet.

„Wir sind sehr happy. Denn Elefantendame „Marlar“ ist wieder trächtig. Bulle „Tarak“, erst 2022 zu uns in den Kölner Zoo gezogen, hat zugeschlagen“, verkündete es der Zoo selbst – und fügt hinzu: „Love is in the Air!“ Bei Besuchern schlug der Facebook-Beitrag bereits hohe Wellen.

Zoo-Besucher rasten aus!

Über 20 Kommentare haben sich unter dem Beitrag bereits gesammelt (mit Stand von Dienstagabend, 18.30 Uhr). Und die Meinung der Elefanten-Fans ist klar: „Das sind doch wunderbare Nachrichten! Dann gibt es wieder ein neues Elefantenbaby. Herzlichen Glückwunsch an Marlar und den Kölner Zoo. Der zurzeit ja soviel wundervollen zuckersüßen Nachwuchs hat.“

„Wir haben am Sonntag noch gesagt, das sieht doch so aus ….. wie schöööön. Ich freue mich riesig“, schließt sich auch eine andere Besucherin an. Andere dagegen bereiten sich schon mal darauf vor, noch etwas Geduld aufbringen zu müssen, bis sie den Nachwuchs im Gehege des NRW-Zoos bewundern können: „Toll. Dann plane ich meinen nächsten Zoo Besuch für in spätestens 20 Monaten (??) ein. Ist ein Elefant nicht fast 2 Jahre trächtig?“ Eine andere Frau macht Elefanten-Fans allerdings Hoffnung: „Marlar hat schon gut die Hälfte geschafft.“