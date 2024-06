Zoo in NRW zeigt intime Bilder aus Gehege – Besucher rasten aus: „Oh Gott“

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter den Fans des Zoos in NRW. Mitte April sorgte ganz besonderer Nachwuchs im Kölner Zoo für schmelzende Herzen. Zwei Tigerbabys erblickten dort das Licht der Welt. Beim Anblick der beiden niedlichen Tiere waren viele Besucher kaum noch zu halten (wir berichteten hier).

Eine schlechte Nachricht gab es allerdings: Bis die Tigerbabys in Aktion zu sehen sind, wird es noch einige Wochen dauern. „Sie müssen erst noch größer werden und die Grundimmunisierung mit zwei Impfungen erhalten“, so die Pfleger. Jetzt gibt es die ersten Schnappschüsse seit der Geburt!

Zoo in NRW: Niedliche Bilder aus dem Gehege

An diesem Anblick werden sich viele Zoo-Fans nicht satt sehen können. Das erste Video aus der Wurfhöhle der beiden neugeborenen Amur-Tiger, das der Zoo in NRW veröffentlichte, schlug ein wie eine Bombe. Über zweihundert Kommentare sammelten sich unter dem Facebook-Beitrag, auf Instagram bekam er über 4.400 Likes von Usern, die sich von dem Anblick verzaubern ließen. Das Video zeigt eines der beiden Tigerbabys, das klein, süß und sichtlich flauschig ist und die Geduld seiner Mutter auf eine harte Probe stellt. Verspielt knabbert es am Ohr seiner Mutter herum.

„Mutter „Katinka“ will eigentlich nur ihre Ruhe. Eines der beiden Kleinen zupft sie fortwährend am Ohr. Da braucht es schon ausreichend Geduld“, schreiben die Verantwortlichen aus dem Kölner Zoo dazu. Zum Glück bleibt die Mutter völlig entspannt und geduldig.

„Zuckerschock auf allerhöchstem Niveau“, schreibt ein User in die Kommentare. Auch eine andere Besucherin brachte ihre Gefühle deutlich zum Ausdruck: “Oh Gott, mein Herz”.

Auf den Anblick der beiden herumtollenden Tiger-Babys sind zahlreiche Besucher schon mächtig gespannt. „Ich kann es kaum erwarten, sie in ein paar Wochen zu besuchen und zu sehen“, lautete einer der vielen Kommentare unter dem Video. Bald steht für die Kleinen die erste Impfung an. Dann kann auch das Geschlecht des Nachwuchses festgestellt werden.