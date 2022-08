Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

NRW: Männer geraten in Streit – plötzlich zückt ein Kontrahent ein Messer

In NRW ist es zu einer sehr schlimmen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen.

Im Verlauf des Streits zückte plötzlich eine 33-Jähriger in Wuppertal (NRW) mutmaßlich ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Anschließend floh der Mann vom Tatort.

NRW: Männer geraten aneinander

Laut der Polizei Wuppertal und der Staatsanwaltschaft Wuppertal ereignete sich das folgenschwere Geschehen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14. August) gegen 00.05 Uhr. Drei Männer gerieten in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Streit.

Wegen des Streits kam es zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf einer der Männer mutmaßlich mit einem Messer auf einen seiner Kontrahenten einstach.

NRW: Mann geht mit Waffe auf Kontrahenten los. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

NRW: Mann sticht auf seinen Kontrahenten ein

Nach der Tat floh der 33-jährige Mann vom Tatort. Obwohl umgehend eine Fahndung von der Polizei eingeleitet wurde, konnte der mutmaßliche Täter bisher nicht gefasst werden.

Das 45-Jährige Opfer wurde bei der Attacke lebensgefährlich verletzt. Der Mann musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Durch die Operation befindet sich der 45-Jährige mittlerweile zum Glück nicht mehr in Lebensgefahr. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln mit einer mehrköpfigen Mordkomission. Bleibt zu hoffen, dass der mutmaßliche Täter zeitnah geschnappt werden kann. (gb)