NRW: 23-Jähriger rast in Kinder-Gruppe – ihre Angehörigen knöpfen sich den Autofahrer vor!

Schock-Moment am Sonntagnachmittag (6. August) in Wuppertal (NRW)! Eigentlich war ein 23-jähriger Audi-Fahrer gerade erst angefahren, nachdem eine Ampel an der Heckinghauser Straße/Ecke Waldeckstraße auf Grün gesprungen war. Doch plötzlich soll er die Kontrolle über sein Auto verloren haben.

Prompt landete er auf dem Gehweg und kollidierte mit der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in NRW. Infolge schleuderte der SUV aber noch weiter in eine Gruppe von vier Kindern (12, 12, 12 und 3), die gerade auf dem Gehweg unterwegs war. Alle vier wurden dabei verletzt. Der schreckliche Unfall sollte allerdings nicht unbeobachtet bleiben.

Wuppertal (NRW): Angehörige sehen rot!

Denn auch die Angehörigen der Kinder sollen an der Unfallstelle zugegen gewesen sein. Sie mussten das schreckliche Unglück live mit ansehen! Aber anstatt sich erst mal ihren verletzten Kindern zuzuwenden, sollen sie sich zunächst den 23-jährigen Autofahrer vorgeknöpft haben, wie aus einer Mitteilung der Polizei Wuppertal von Sonntagabend hervorgeht.

Demnach sollen sie so aufgebracht gewesen sein, dass sie auf den Audi-Fahrer losgingen und diesen leicht verletzten. Indes wurden drei der verletzten Kindern, zwei 12-Jährige und ein dreijähriges Mädchen, aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr sollen sie aber nicht geschwebt haben. Der verletzte Junge (12) musste nicht ins Krankenhaus.

Schwerer Verdacht gegen Autofahrer

Wie der 23-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlieren konnte, ist noch unklar. Jedoch besteht der Verdacht, dass der Audi-Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls unter Drogeneinfluss stand. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Die Heckinghauser Straße in Wuppertal (NRW) blieb nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt. Mittlerweile ist sie für den Verkehr wieder freigegeben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.