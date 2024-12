NRW: Mann stirbt bei schrecklichem Unglück ++ mehrere Verletzte

Tödlicher Unfall am Montagabend (16. Dezember) in NRW. Nach Angaben der Polizei Wesel hat ein Fahranfänger (18) gegen 21.10 Uhr auf der Hamminkelner Landstraße in Wesel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der junge Mann fuhr zu diesem Zeitpunkt in Richtung Feldmark. Im Bereich der Bahnunterführung passierte es.

NRW: Unglück endet tödlich

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 18-Jährige mit seinem Wagen links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Der Fahrer (67) eines entgegenkommenden Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte frontal in das Fahrzeug hinein.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Unfallautos über die Fahrbahn geschleudert und krachten in den Wagen eines Weselers (37), der hinter dem 67-Jährigen fuhr. Letzterer zog sich bei dem Unglück schwerste Verletzungen zu.

Einsatzkräfte eilten zum Unfallort und brachten das Unfallopfer nach einer Erstversorgung auf schnellstem Wege ins Krankenhaus. Doch für den Mann sollte jede Hilfe zu spät kommen. Er erlag seinen schweren Verletzungen in der Klinik.

Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall

Der 18-Jährige und seine minderjährige Beifahrerin (17) sowie der Fahrer des dritten Unfallwagens kamen mit leichteren Verletzungen davon. Sie konnten nach einer kurzen Behandlung nach Hause zurückkehren.

Derweil hat die Polizei Wesel die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Experten der Polizei Kleve unterstützten die lokalen Einsatzkräfte bei der Spurensicherung. Dazu wurde die Hamminkelner Landstraße in der Nacht bis 5 Uhr gesperrt.

Die Beamten müssen nun herausfinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Um einen technischen Defekt auszuschließen, wurden die am Unfall beteiligten Autos sichergestellt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.