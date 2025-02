NRW: Explosion reißt Anwohner aus dem Schlaf ++ Hochhaus evakuiert

Dramatische Szenen mitten in der Nacht in NRW. Gegen 1.30 Uhr sollte ein lauter Knall dutzende Anwohner eines Hochhauses an der Isselstraße in Wesel aus dem Schlaf reißen.

Zahlreiche Betroffene wählten den Notruf und meldeten eine Explosion. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an.

NRW: Hochhaus nach Explosion evakuiert

Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits zahlreiche Anwohner auf der Straße. Weil die Ursache der Explosion unklar war, wurde auch der Rest des Gebäudes evakuiert. Am Ende nahm der Rettungsdienst insgesamt 55 Personen in Empfang.

Die gute Nachricht: Nach Informationen von DER WESTEN soll sich keiner der Anwohner soll sich bei der Explosion ernsthafte Verletzungen zugezogen haben. Währenddessen verschafften sich die Einsatzkräfte ein Eindruck vom Schadensbild.

Fenster geborsten – Türen zerstört

Durch die Druckwelle in der Nacht sind mehrere Fenster im dritten und vierten Obergeschoss des Gebäudes geborsten. Außerdem wurden mehrere Wohnungseingangstüren beschädigt. Wie es zu der Explosion in der NRW-Stadt kommen konnte, ist derweil unklar. Die Polizei Wesel muss nun herausfinden, ob es sich um ein Verbrechen handelt oder die Detonation womöglich andere Ursachen hatte.

In den letzten Wochen und Monaten hat es in zahlreichen NRW-Städten Explosionen und Anschläge auf Wohn- und Geschäftshäusern gegeben. Zuletzt etwa in Oberhausen oder Bochum (mehr dazu hier >>>). In dem Zusammenhang sprach die Polizei von einem Rocker-Krieg.

In den Monaten davor war es zudem im Rheinland und Ruhrgebiet immer wieder zu Explosionen gekommen. Auch hier konnte die Polizei Verbindungen zum organisierten Verbrechen feststellen. Immer wieder fiel dabei der Name „Mocro-Mafia). Zuletzt konnte die Polizei einen Verdächtigen schnappen, der für eine Sprengung vor einem Kölner Club verantwortlich sein soll. Videoaufnahmen hatten damals gezeigt, dass ein Hausmeister dabei nur knapp dem Tod entging. Alle Infos dazu hier >>>