US-Amerikaner isst Currywurst-Pommes in NRW – „DAS ist kriminell“

So einige deutsche Delikatessen sorgen im Ausland für ungläubige Blicke. Currywurst mit Pommes zum Beispiel. Die Wurst alleine schon ist vielen unbekannt und sie dann noch in eine würzige Currysoße zu schnibbeln – für einige undenkbar. Doch Foodblogger Ryan alias „Ryaneats“ aus NRW hat sich mittlerweile an das Essen gewöhnt.

Doch über ein Detail kommt er immer noch nicht hinweg.

NRW: US-Amerikaner über Pommes – „Das ist kriminell“

Currywurst mit Pommes ist ein Muss, wenn man in Deutschland lebt – zumindest würden das viele Menschen hier unterschreiben. Ganz besonders in NRW zählt dies Kombination zu den Lieblingsspeisen der Bewohner. Auch Ryan von „Ryaneats“ genießt das Gericht.

Auch interessant: US-Amerikaner kauft bei Lidl in NRW ein – er kann es nicht lassen

Doch: „Wenn der alte Ryan wüsste, wie ich jetzt meine Pommes esse – Gefängnis!“, verrät er in einem aktuellen Video auf Instagram. Der Grund? Er dippt seine Pommes in Mayo und nicht in Ketchup. „Das ist kriminell“, sagt er selber. „Ich habe immer Ketchup gegessen, nie im Leben hätte ich die mit Mayo gegessen. Deutschland hat mein Leben verändert.“

US-Amerikaner in NRW: „Fritten mit Mayo? Das ist obligatorisch“

Offenbar ist es in den USA absolut kein Ding, Pommes mit Mayonnaise zu essen. Doch mittlerweile geht es für Ryan aus Köln nicht mehr ohne. „Fritten mit Mayo? Das ist obligatorisch“, hält er fest. Und mit dieser Ansicht ist er längst nicht alleine.

Mehr Themen:

„Pommes und Mayonnaise einfach anders. Die Leute in Amerika haben keine Ahnung“, kommentiert ein Nutzer sein Video. „Wie hast du sonst immer Pommes gegessen?“, fragt ein anderer rein rhetorisch nach. Doch gibt es auch einen Mittelweg. „Pommes rot/weiß ist das Beste, also Ketchup und Mayo“, hält ein dritter dagegen. Und diese Meinung dürften ebenfalls viele Menschen in NRW teilen.