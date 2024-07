NRW: Schon wieder Unwetter-Alarm zum EM-Finale? DAS musst du vorm Public Viewing wissen

Am Sonntag, den 14. Juli 2024, ist es endlich so weit – das EM-Finale steht vor der Tür. Knapp vier Wochen lang kämpften sich die Mannschaften im Rahmen der Europameisterschaft durch die Gruppenphase, das Achtel-, Viertel- und Halbfinale schließlich bis nach ganz oben. Unzählige Fans feuerten ihre Mannschaften in den Public Viewing Zonen an und fieberten bei jedem Ballkontakt auf ein nächstes spektakuläres Tor hin.

Von Regen, Unwettern und Wind, die immer mal wieder trotz Sommerzeit über NRW hinweg zogen, ließen sich nur die wenigsten beeindrucken.

Doch könnte es pünktlich zum EM-Finale in NRW schon wieder knallen? Ein Blick auf die aktuelle Wetterprognose gibt erste Aufschlüsse.

NRW: Hochsommer lässt auf sich warten

Das Wetter in NRW ist in diesem Sommer weit entfernt von verdächtig hohen Rekord-Temperaturen. So musste das Achtelfinalspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Dänemark wegen eines starken Unwetters in Dortmund kurzzeitig unterbrochen werden. Public Viewing-Veranstaltungen für den Tag wurden abgesagt. Droht den Fußballfans ein ähnliches Schicksal auch zum Finalspiel, wenn Spanien und England um den EM-Titel kämpfen?

+++ NRW: Sein Lieblingspferd und die ganze Familie verabschieden Norbert ein letztes Mal – Tränen fließen +++

Am Sonntagabend (14. Juli) um 21 Uhr geht es in Berlin endlich los und ein Blick auf die Wetterprognose zeigt: Fußballfans aus NRW könnten Glück haben beim Public Viewing. Während am Vormittag noch Quellbewölkung die Sonne vertreibt, zeigt sich das Wetter zum Abend hin zunehmend freundlicher.

Weitere Themen:

Lediglich in Ostwestfalen-Lippe besteht zwischen Mittag und Abend ein geringes Gewitterrisiko. Die Nacht von Sonntag (14. Juli) auf Montag (15. Juli) ist in NRW wieder niederschlagsfrei. Wer also das EM-Finale in entsprechenden Public-Viewing-Zonen verfolgen will, der kann Regenschirm und Regenjacke zuhause lassen und sich ganz auf den Kampf um den Titel konzentrieren.