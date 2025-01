NRW: Nach über 60 Jahren ist Schluss! Traditionsfirma macht dicht – „Unfassbar“

Es ist der Klassiker in jeder Küche. Die bunten und praktischen Dosen und Behälter, die so vieles möglich machen. Vom sicheren Transport von Mahlzeiten bis hin zur Aufbewahrung von Resten für den nächsten Tag. Doch leider steht die Firma unter einem dunklen Stern, denn das Unternehmen durchlebt seit Jahren eine Krise.

Die Ära der Firma scheint zu Ende zu gehen – mit traurigen Folgen für die Menschen ,die seit über Jahren hinweg Teil dieser Geschichte waren. Und nun meldet sich ein Unternehmen aus NRW zu Wort und wendet sich an seine Kunden.

NRW: Tupperware schließt sein Werk

Denn der Spezialist für Frischhaltedosen hat in den USA Insolvenz angemeldet. Trotzdem will das Unternehmen weitermachen und kämpft weiterhin um die Tupper-Party. Kein Wunder, immerhin beschäftigt das Unternehmen laut „ntv“ über 5400 Mitarbeiter in 41 Ländern.

Doch jetzt heißt es für einige Abschied nehmen, denn Tupperware schließt ein Werk im belgischen Aalst. Genau dort, so ein Facebook-Post von „Tupperware Köln-Ost“, wurden 63 Jahre lang „die Produkte für Deutschland/ Europa entwickelt und hergestellt“. Für viele war das Werk „ein besonderes Highlight“ – kein Wunder, dass die Kollegen aus NRW den belgischen Freunden alles Gute wünschen.

Fans aus NRW: Ein Abschied mit Herzschmerz

Und auch die Fans aus NRW nehmen Abschied von dem geliebten Tupperware-Werk. So schreibt eine Userin: „Ich war auch 2-mal da und bin sehr traurig, dass es vorbei ist. Ich habe Tupperware sehr viel zu verdanken.“ Und auch ein anderer Fan meint: „Finde es immer noch unfassbar“. Damit sind sie nicht alleine, denn auch ein anderer Facebook-Nutzer textet: „Ich war auch schon dort. Im Kopf bleiben schöne Erinnerungen.“

Und recht hat die Userin – immerhin kann man trotz der traurigen Werk-Schließung sich noch an die guten Erinnerungen klammern. Denn eines ist sicher: Selbst wenn das Unternehmen seine Pforten schließt, die Dosen überleben.