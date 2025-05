Traditionsgeschäft muss in NRW aufgeben – nach über 130 Jahren!

Aktuell schließen in NRW zahlreiche Traditionsgeschäfte. Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass eine Bäckerei aus Meckenheimnach all ihre Filialen dichtmacht, folgt nun der nächste Schock.

Nach über 130 Jahren müssen Kunden jetzt von einem weiteren Unternehmen Abschied nehmen. Diese bittere Neuigkeit teilt das Unternehmen aus NRW jetzt selbst mit und findet dafür emotionale Worte.

Traditionsgeschäft muss in NRW aufgeben

Auf der Webseite des Rexing Einrichtungshauses in Kleve (NRW) teilt Innenarchitektin Susanne Rexing mit ihrem Team mit: „Nach 133 Jahren voller Begeisterung, Kreativität und Freude am guten Design müssen wir uns jetzt von Ihnen verabschieden.“

Die Schließung des Rexing Einrichtungshauses in NRW sei für sie ein großer Schritt, denn vier Generationen haben „die Arbeit als Berufung gesehen“. Dass sie das Unternehmen trotzdem aufgibt, liegt an mehreren Faktoren: „Aus gesundheitlichen Gründen muss ich leider kürzertreten, hinzu kommt Personalmangel durch die Erkrankung langjähriger Mitarbeiter“, heißt es.

Rexing in Kleve: Das müssen Kunden wissen

Das Einrichtungshaus in NRW wolle sie zum 30. Juni 2025 schließen. „Der Abverkauf der Ausstellungsware zu Sonderpreisen startet ab sofort“, heißt es in der Mitteilung weiter. Kunden müssen also schnell sein – auch was die Gutscheine betrifft. Denn die müssen bis zum 28. Juni eingelöst werden.

Hier mehr lesen:

Die Architektin kommt zu dem Entschluss: „Obwohl ich nun mit einem neuen Lebensabschnitt beginne, werden die Erinnerungen an die gemeinsamen Jahre immer einen besonderen Platz behalten.“ Ganz von der Bildfläche verschwinden wolle sie aber nicht. Das Planungsbüro „Rexing Innenarchitektur“ soll weiter bestehen bleiben.