NRW: Tier-Halter attackieren Mitarbeiter immer öfter – Tier-Klinik ergreift drastische Maßnahmen

Für gewöhnlich kümmern sich in der Tierklinik Recklinghausen in NRW die Mitarbeiter um die in Not geratenen Tiere. Doch in letzter Zeit geraten sie selbst immer mehr in Gefahr.

Die Anzahl der Angriffe auf das Personal häufen sich laut der Tierklinik-Leitung. Immer öfter würden die Halter von Hund, Katze und Co. vollkommen aggressiv reagieren, sodass die Sicherheitsmaßnahmen nun verschärft wurden.

NRW: Mitarbeiter fühlen sich nicht mehr sicher

In der Tierklinik Recklinghausen steht immer öfter die Polizei auf der Matte. Grund dafür sind Ausraster von Haltern der tierischen Patienten. Wie die Geschäftsführerin der Klinik, Martina Krutzinna, gegenüber dem WDR berichtet, würden sich die Vorfälle häufen. Das Personal werde bespuckt oder angegriffen, eine Wand zerstört. Zuletzt hätten sich die Mitarbeiter sogar in einem Raum einschließen müssen.

Die Chefin erklärt sich das aggressive Verhalten der Halter mit den steigenden Tierarztkosten. Ende 2022 sind die Gebühren für die Behandlung ihrer Haustiere stark angestiegen. Zudem kämen Beschwerden über zu lange Wartezeiten – vor allem zu Notdienstzeiten. Die Klinik hat jeden Tag 24/7 geöffnet.

Tierklinik verschärft Sicherheitsmaßnahmen

„Glücklicherweise wurde bisher niemand verletzt, aber für die Mitarbeiter ist es eine starke emotionale Belastung“, sagt Krutzinna. Damit es erst gar nicht so weit kommt, hat die Klinik nun die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Zunächst wurden Kameras installiert, schon bald soll ein neues Alarmsystem hinzukommen. In jedem Raum solle es Alarmknöpfe geben, über die das Personal im Ernstfall Hilfe rufen kann.

Vor allem mit Blick auf die Abendstunden soll ein Wachdienst regelmäßig nach Ordnung schauen. Bereits jetzt bietet die Klinik ihren Angestellten Selbstverteidigungskurse an. Dort wird der Umgang mit hitzigen Tierbesitzerin geschult und Verteidigungsmethoden gegen Angriffe einstudiert. Die Klinik-Chefin hofft, dass die Maßnahmen schnell greifen.