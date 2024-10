Tierheim in NRW: Große Sorge um Hund – „Muss dringend hier raus“

Die Mitarbeiter der Tierheime in NRW geben sich größte Mühe, dass sich ihre tierischen Bewohner bei ihnen wohlfühlen. Oberste Priorität bleibt dabei natürlich, dass für Hund, Katze und Co. schnell ein neues Zuhause gefunden wird.

Doch das kann manchmal Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern. Aber das wäre vor allem für einen Hund aktuell eine Katastrophe. Deshalb wendet sich das Tierheim aus NRW nun mit einem Hilferuf an alle Hundeliebhaber.

Tierheim in NRW sorgt sich um Hund Mia

„Notfall Mia. Dringend Pflege- oder Endstelle gesucht!“, lautet der dringende Hilferuf der Tierpfleger am Montag (7. Oktober) auf Facebook. Am 31. August 2024 kam Mia im Tierheim Paderborn an. „Sie kam wegen Trennung vor einigen Wochen ins Tierheim und war zu dem Zeitpunkt sehr vom Stress gezeichnet“, blicken die Mitarbeiter zurück.

Damals war die etwa achtjährige Bernhardinerhündin in keinem guten gesundheitlichen Zustand. Ihr Körper war sehr abgemagert und sie hatte laut der Mitarbeiter eine Leckstelle, die sofort behandelt werden musste. Zunächst habe sie große Fortschritte gemacht, an Gewicht zugenommen und die Wunde sei verheilt. Doch nun habe sich ihr Allgemeinzustad drastisch verschlechtert.

„Sie muss dringend hier raus!“

„Mia ist aber mittlerweile im Tierheimalltag angekommen und merkt, dass ihr der ständige Menschenkontakt total fehlt. Sie hat zwar ihren eigenen, ruhigen Raum, möchte dort aber nicht allein sein“, so die Einschätzung. Mia zeige deutliche Stresssymptome, verweigere inzwischen das Essen und habe sich sogar selbst eine neue Leckstelle verpasst.

„Klar ist: Sie muss dringend hier raus – und das am besten in eine Stelle, wo sie nicht viel allein sein muss“, so die deutlichen Worte. Ein neues Zuhause muss also her und zwar am besten eins, wo sie nicht viel allein ist. Kinder sollten im Teenageralter sein und die Verträglichkeit mit anderen Vierbeinern müsste man zunächst testen. Mia selbst sei ein „Goldschatz“ und laufe total entspann an der Leine. Ernsthafte Interessenten können sich gerne per Direktnachricht oder E-Mail: nw.tierheim.paderborn@gmail.com melden.