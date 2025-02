NRW-Tierheim zeigt dramatisches Hunde-Schicksal – „Wird vermutlich nie vermittelt“

Wer im Tierheim arbeitet, braucht definitiv Nerven aus Stahl. Denn die Schicksale von Katzen, Hunden und Co., die in NRW und andernorts stranden, gehen oftmals unter die Haut. So manch andere Tiergeschichte macht die Pfleger aber auch stinksauer. So wie diese rund um Meerschweinchen „Chip“ aus dem Tierheim Bochum. Denn als sein Besitzer das Kleintier abgeben will, macht er eine unfassbare Forderung. Hier mehr dazu >>>.

Doch auch das Schicksal von Hund Aron aus dem NRW-Tierheim in Köln-Dellbrück berührt jetzt. Denn die Vermittlungschancen für den Rüden stehen mehr als schlecht.

NRW-Tierheim sorgt für traurige Gewissheit

Wer sich einen Hund, eine Katze oder ein anderes Haustier anschafft, der sollte dies nicht unüberlegt tun. Denn gerade solche Impulskäufe enden oftmals böse – und mit einer Abgabe im Tierheim.

Dieses Schicksal wurde nun auch Hund Aron zuteil, der im Tierheim Köln-Dellbrück landete. „Dieser wurde völlig unüberlegt angeschafft und bereits nach nur einem Tag (!) bei uns abgegeben. Er war von Anfang an nicht nur schwierig im Umgang, sondern auch sehr krank“, offenbaren die Tierpfleger. Aron soll nicht nur Dauergast beim Tierarzt sein, sondern darüber hinaus auch teures Spezialfutter, diverse Medikamente und täglich eine intensive Hautpflege-Einheit benötigen. „Aron wird vermutlich nie vermittelt werden“, offenbaren die Tierpfleger.

ER bringt Licht in Arons Leben

Ganz ohne Liebe muss Aron trotz eines fehlenden Zuhauses aber nicht auskommen. Denn wie das NRW-Tierheim berichtet, hat sich Ehrenamtler Paul dem Hund verschrieben. Seit vier Jahren kümmert sich der Senior um den niedlichen Vierbeiner.

„Paul ist einer der wenigen Menschen, die Arons Herz erobern konnten und so hat er sich zur Aufgabe gemacht, sich täglich um seinen besten Freund zu kümmern“, erzählt das NRW-Tierheim. Und Pauls Mühen kennen keine Grenzen, selbst bei Regen, an Weihnachten und Ostern steht er Aron zur Seite. Auch Tierfans rührt die Geschichte zu Tränen. „Es sind diese besonderen Menschen wie Paul, die Langzeit-Insassen zusätzlich zu eurer tollen Arbeit das Tierheim-Leben erleichtern und einen Hauch von Zuhause vermitteln“, zeigt sich so nur einer von vielen gerührt.