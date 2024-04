NRW: Preis-Wahnsinn im Tchibo-Regal – wie ist DAS denn bitte möglich?

Dass viele Produkte in den Supermärkten in NRW teurer geworden sind, ist keine Überraschung und hat mittlerweile sicherlich jeder bemerkt. Ob schlechte Ernte oder Inflation, die Gründe für den Preisanstieg sind vielfältig. Auch ein beliebtes Produkt ist betroffen: Kaffee. Ausgerechnet das Hamburger Unternehmen Tchibo verkündete in diesem Zuge eine Hiobsbotschaft. Je nach Sorte und Herkunftsland des Kaffees werden die Preise zwischen 50 Cent und einem Euro pro Pfund angehoben.

Die Preiserhöhungen bei Tchibo werden vielen Kunden sauer aufstoßen. Wer aus NRW kommt, dürfte sich aber freuen. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet über den Preis-Wahnsinn im Tchibo-Regal.

NRW: HIER gibt es noch die alten Tchibo-Preise

Obwohl die meisten Supermärkte die Preiserhöhungen von Tchibo an ihre Kunden weitergeben, gibt es einen Supermarkt in der Nähe von NRW, der sich gegen die Preiserhöhungen stellt und den Kaffee noch zum alten Preis anbietet. Der Supermarkt Rothenbach wirbt auf seiner Facebook-Seite damit, den Tchibo-Kaffee noch zum alten, günstigeren Kaffee anzubieten, wie MOIN.DE berichtet.

Besagter Supermarkt liegt in dem kleinen niederländischen Dorf Vlodrop, rund einen Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. „Wir haben versucht, uns einen guten Vorrat an Kaffee aufzubauen, sodass wir euch vorübergehend noch alte Preise bieten können“, erklären die Inhaber auf ihrer Facebook-Seite. So kostet beispielsweise das „Feine Milde Vorteilspaket“ bei uns in Deutschland 15,98 Euro, in dem Supermarkt Rothenbach noch 9,49 Euro!

NRW: Tchibo-Kunden müssen schnell sein

Wie lange dieser Vorrat noch hält und Kunden aus NRW den beliebten Kaffee von Tchibo kaufen können, kann der Supermarkt derzeit noch nicht beziffern. „Wir haben jedenfalls einen kleinen Vorrat angehäuft, um euch noch eine gewisse Zeit mit alten Preisen versorgen zu können, aber auch dieser hält natürlich nicht ewig. Deswegen empfehlen wir schnell zu sein!“, heißt es auf Facebook.

Wie die Kunden auf dieses krasse Angebot reagierten, kannst du in diesem Artikel von MOIN.de nachlesen. Klar ist: Wer aus NRW noch ein paar Packungen Tchibo-Kaffee für den alten Preis abstauben will, der sollte schnell sein!