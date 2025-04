Aldi, Edeka & Co: Preise steigen schon wieder – DAS ist jetzt besonders teuer

Die Preispeitsche trifft Kunden von Aldi, Edeka und Co. erneut. Spätestens an der Kasse dürften sie feststellen, dass sie tiefer in die Tasche greifen müssen – zumindest was einige Produkte angeht.

Vergleicht man die Preise mit denen im letzten Jahr, erkennt man bei vier Produkten einen besonders großen Anstieg.

Aldi, Edeka und Co.: DAS ist jetzt besonders teuer

Nach Angaben vom Statistischen Bundesamt sind diese Lebensmittel bei Aldi, Edeka und Co. im Vergleich zum Vorjahresmonat besonders teuer geworden:

Butter mit +28,4 Prozent

Kaffee mit +35,2 Prozent

Rindfleisch mit +26,4 Prozent

pflanzliche Öle mit +18,7 Prozent

+++ Auch interessant: Aldi: Kunden fassungslos! Beliebtes Lebensmittel wird teurer – nicht zum ersten Mal +++

Besonders bitter dürften die Preisanpassungen bei Aldi, Edeka und Co. für Kaffee-Liebhaber sein. Warum Supermärkte und Discounter überhaupt regelmäßig an der Preisschraube drehen, erklärt ein Rewe-Chef (>>> hier mehr lesen). Andersrum sind einige Produkte aber auch deutlich günstiger geworden.

+++ Passend dazu: Urlaub in Italien: Preis-Schock ausgerechnet hier! Touristen werden sich umgucken +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Diese Produkte sind jetzt günstiger

Vergleicht man die Preise von Zucker, kommt es zu einer Entwicklung, die Kunden von Aldi, Edeka und anderen Filialen schmecken dürfte: Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um ganze 37,9 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

Hier mehr lesen:

Ähnlich sieht es auch beim Schweinefleisch aus, denn dafür verlangen Supermärkte und Discounter wie Aldi und Edeka jetzt 15 Prozent weniger. Wie sich die Preisanpassungen künftig entwickeln, bleibt vorerst allerdings abzuwarten. Übrigens: Auch der Führerschein ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Wie viel Prozent Fahrschüler jetzt mehr zahlen müssen, erfährst du hier.