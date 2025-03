Aldi: Kunden fassungslos! Beliebtes Lebensmittel wird teurer – nicht zum ersten Mal

Überall hört man davon und spätestens an den Regalen sieht man es dann mit eigenen Augen: Die Preise steigen unaufhörlich! Ob nun bei Aldi oder Lidl, beinahe jeder Kunde muss tiefer in die Tasche greifen. Teilweise geht es sogar so weit, dass Kunden auf diverse Produkte ganz verzichten.

Und das könnte jetzt auch für ein Lebensmittel aus den Regalen bei Aldi zutreffen. Der beliebte Discounter mit deutschlandweit mehr als 4.000 Filialen bleibt vom Preisanstieg nicht verschont. Für viele Aldi-Kunden konnte es daher ziemlich hart werden, denn die Discounterkette erhöht von einem beliebten Produkt den Preis.

Dieses beliebte Aldi-Produkt wird teurer

Für viele ist der Kaffee am Morgen nicht mehr wegzudenken und gehört für die meisten zu einer entspannten Morgenroutine dazu. Doch das könnte bald der Vergangenheit angehören – zumindest, wenn man sich die aktuellen Preise von Kaffee anschaut. Aldi erhöht nämlich von verschiedenen Kaffee-Produkten aus dem Sortiment die Preise. Ja, richtig gehört: Das beliebteste Getränk der Deutschen reißt nun auch ein großes Loch ins Portemonnaie.

Zu den besagten Produkten gehören gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen, Kaffeepads und Kapseln. Hier beträgt der Preisanstieg bis zu 20 Prozent. Der Preis von Kaffeebohnen der Marke Barissimo steigt sogar um einen Euro. Die 500-Gramm-Packung kostet jetzt 5,49 Euro. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Discounterkette Aldi den Preis von Kaffee anhebt.

Da Kaffee zu den Lieblingsgetränken der Deutschen zählt, lässt sich dieser Anstieg der Preise durch den Konsum erklären. Damit gemeint ist aber nicht nur das Konsumverhalten der Deutschen, sondern weltweit. Durch die Beliebtheit des Kaffees entsteht dementsprechend eine hohe Nachfrage, wohingegen der Klimawandel für eine schlechtere Ernte sorgt. Kein Wunder, dass da die rare Kaffeebohne in manchen Supermärkten und Discountern bereits hinter verschlossenen Glastüren gelagert werden.