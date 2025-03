Rewe, Aldi und Co: Kaffee-Preise explodieren – was Supermärkte jetzt machen, lässt Kunden sprachlos zurück

Ist dieses Produkt bald unbezahlbar? Milch, Eier, Brot – all diese Lebensmittel gehören für viele zum beinah täglichen Gebrauch dazu. Seit einiger Zeit sind die Preise für viele Produkte aber ins Unermessliche gestiegen und Kunden von Rewe, Aldi und Co. überlegen sich zweimal, was sie noch einkaufen.

So manch ein Produkt wirkt da mittlerweile wie ein Luxusgut. Nicht zuletzt, weil Supermärkte wie unter anderem Rewe ihre Ware auch auf eine besondere Art und Weise präsentieren. Als Kunden das sehen, können sie fast nicht ihren Augen trauen. Doch um was handelt es sich hierbei?

Rewe: Kaffee jetzt Luxus-Produkt?

Immer mehr Läden verbarrikadieren besonders teure Produkte hinter Glasscheiben. Neben Alkohol sieht man auch immer mehr Kosmetikartikel in Drogerien in Glaskästen verschlossen. Aktuell sorgt aber ein anderer Artikel mit diesem gläsernen Produktgefängnis für Aufsehen. In den vergangenen Tagen tauchten zunehmend Bilder im Netz auf, die Kaffeeprodukte hinter Glasscheiben zeigten.

+++Edeka: Bekannter Lebensmittel-Hersteller verschwindet aus Regalen+++

„Inzwischen ist [Kaffee] so teuer, dass manche Supermärkte ihn hinter Glas sichern wie Champagner oder Whisky“, schreibt unter anderem ein Rewe-Kunde zu einem Bild von verschiedenen Kaffeeprodukten hinter Glas auf „X“. Auch in Edeka-Filialen ist dieses Phänomen bereits aufgetaucht. „Wenn ein Kilo mittelmäßiger Kaffeebohnen bei Edeka hinter Plexiglas eingesperrt sind, was heißt das eigentlich über das beste Deutschland aller Zeiten?“, kommentierte ein weiterer User.

Auch interessant: Rewe, Edeka & Co.: US-Amerikaner kauft ein und kann es nicht fassen

Was ist der Grund für teuren Kaffee?

Die Ursache für die hohen Kaffeepreise ist offenbar die Knappheit an Rohkaffee in den vergangenen Monaten. Verantwortlich dafür sei das Wetter in den Ursprungsländern, dass die Ernte beeinträchtigt hat. Aber auch die allgemeine Preisentwicklung ist schuld an diesen besonderen Maßnahmen. „Die Preise für Rohkaffee sind um 72 Prozent gestiegen. Um unseren Kundinnen und Kunden weiterhin die gewohnt hohe Tchibo Qualität zu bieten, müssen wir handeln“, erläuterte etwa Arnd Liedtke, Unternehmenssprecher der Tchibo GmbH.

Mehr Themen:

Doch das ist aber nicht der einzige Grund, warum immer mehr Kunden ihren Kaffee in verschlossenen Glaskästen wiederfinden. „In unserem Rewe fehlten plötzlich 45 Pakete Kaffee“, gab ein Rewe-Käufer im Netz an. Ein anderer fügte hinzu: „Kaffee war schon immer ein beliebtes Diebesgut, bereits in den 80er-Jahren. Ich habe damals im Einzelhandel gearbeitet.“