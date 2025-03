Rewe, Edeka, dm & Co.: US-Amerikaner kauft ein und kann es nicht fassen – „Wie ist das möglich?“

Was für uns Deutsche in Supermärkten und Discounter wie Rewe und Edeka völlig normal ist, sorgt für US-Amerikaner oft für Verwunderung und Ekel. So kam einem Mann alles wieder hoch, nachdem er ein bestimmtes Produkt probiert hat.

Ein anderer US-Amerikaner ist nach seinen Einkäufen bei Rewe, Edeka und Co. hingegen positiv überrascht. Nachdem er mehrere Produkte miteinander verglichen hat, kann er eine Sache aber gar nicht fassen und teilt seine Verwunderung mit.

Rewe, Edeka & Co.: US-Amerikaner nach Einkauf fassungslos

Dem US-Amerikaner sei, wie seinem Reddit-Beitrag zu entnehmen ist, aufgefallen, dass einige Eigenmarkenprodukte, insbesondere Haar- und Körperpflegeprodukte von dm, sowie Lebensmittel von Rewe und Edeka „qualitativ viel besser sind“.

Zudem bemerkte er offenbar, dass sie im Vergleich zu gängigen Markenprodukten deutlich günstiger sind und fragt im Netz: „Wie ist das möglich?“ Kunden spekulierten daraufhin unter den Kommentaren.

Rewe, Edeka & Co.: Preisunterschiede entdeckt

Ein User geht davon aus, dass die Preise günstiger sind, weil Rewe, dm und Co. für eigene Produkte keinen Aufschlag zahlen müssen. Deshalb können sie die Produkte auch günstiger an ihre Kunden weitergeben.

Auf die Frage, warum die Produkte von Eigenmarken teilweise besser sind, hat ein anderer User ebenfalls eine Antwort parat: „Markenprodukte haben kein Zauberrezept, das sie besser macht (…) Übrigens legen die Einzelhändler viel Wert darauf, dass ihre Marken eine gute Qualität haben. Das bringt die Kunden dazu, in ihre Läden zu gehen.“ Bei Edeka, Kaufland und Co. finden Kunden schließlich keine Rewe-Eigenmarkenprodukte und andersrum genau so.