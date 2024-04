NRW: Imbiss-Betreiber begeisterte Kunden mit Sonder-Aktionen – nun macht er „für immer“ dicht

Nach Feierabend oder am Wochenende gönnen sich die Leute gerne einen Besuch im Restaurant. Vor allem Richtung Sommer könnte die Gastronomie wieder viel zu tun bekommen. Doch ausgerechnet jetzt macht ein beliebtes Imbiss-Restaurant in NRW zu.

Dabei hatte der Inhaber die Lokalität in Velbert (NRW) erst im Dezember 2022 eröffnet. Mit besonderen Essens-Angeboten sorgte Mervan Akkoyun für Begeisterung bei den Kunden – doch damit ist bald Schluss.

NRW: Imbiss-Restaurant der besonderen Art

Mit dem „Mek’s Pizza House“ erfüllte sich Akkoyun seinen großen Lebenstraum. Zusammen mit seiner Familie renovierte der junge Gastronom die Lokalität gegenüber von dem Kloster in Velbert-Neviges. Der Familienvater bot überwiegend türkische Gerichte an, doch für manche Kunden machte er besondere Angebote.

Denn bei Akkoyun waren auch Obdachlose gerngesehene Gäste. Wie er der „WAZ“ verriet, gab es für die hilfsbedürftigen Menschen viele Gerichte ab 20.30 Uhr oft zu Sonderpreisen. An seinem Ruhetag stand Akkoyun mit seiner Frau ebenfalls in der Küche und kochte Essen für die Obdachlosen in Essen und Wuppertal.

Im Dezember 2023 lud er an Weihnachten sogar alle Obdachlosen zu ihm in sein Imbiss-Restaurant ein. „Für Menschen, die draußen leben: Essen und Trinken gratis. Wer an Weihnachten alleine ist: Gerne vorbeikommen. Wir feiern zusammen“, hieß es auf einem Zettel an der Scheibe seines Lokals. Niemand sollte an den Feiertagen alleine oder hungrig sein.

„Für immer geschlossen“

Seine uneigennützige Art und der Großmut kam auch bei der Nachbarschaft an, doch damit ist ab sofort Schluss. Denn „Mek’s Pizza House“ hat geschlossen, und das „für immer“, wie Mervan Akkoyun der „WAZ“ bestätigt. Die Entscheidung sei ihm sehr schwer gefallen, doch er habe sie aus gesundheitlichen Gründen getroffen. So bleibt den Kunden nur noch die Erinnerung.

