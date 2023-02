NRW: Streik im Nahverkehr – so kommst du diese Woche trotzdem von A nach B

Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst fordern mehr Gehalt. Ihre Gewerkschaft Verdi hat deshalb ab Dienstag (14. Februar) zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen (hier mehr dazu). In NRW wird es demnach zu beträchtlichen Einschränkungen im Nahverkehr kommen.

Wer am Valentinstag auf den öffentlichen Nahverkehr in NRW angewiesen ist, wird mancherorts voraussichtlich in die Röhre gucken. Doch nicht alle Bahn-Unternehmen streiken, denn aktuell sind lediglich die staatlichen Betriebe betroffen. Vereinzelt gibt es deshalb die Möglichkeit über die privaten Bahn-Angebote von A nach B zu kommen.

NRW: Hier wird gestreikt

Von Dienstag (14. Februar) 3.00 Uhr bis Mittwoch (15. Februar) 3.00 Uhr legen die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes im ÖPNV ihre Arbeit nieder. In NRW betrifft das vor allem die KVB in Köln, die ASEAG in Aachen, die Stadtwerke Bonn, die Ruhrbahn in Essen und Mühlheim an der Ruhr und die STOAG in Oberhausen.

Auch die Bogestra in Bochum, Gelsenkirchen und Witten, die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr, der HCR in Herne und Castrop-Rauxel, die Vestische in Bottrop und dem Kreis Recklinghausen sowie die NIAG im Kreis Wesel, Kreis Kleve und in Duisburg sind betroffen. Doch es gibt Alternativen.

NRW: Diese Alternativen gibt es

Wer auf Busse, Bahnen und Sammeltaxis der aufgezählten Betriebe angewiesen ist, kann möglicherweise auf die Deutsche Bahn umsteigen. Da das Unternehmen privat geführt wird, streiken die Mitarbeiter nicht. Allerdings hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ebenfalls Streiks angekündigt (hier mehr dazu), diese sind allerdings erst ab Ende Februar geplant.

Menschen im Rheinland können deshalb auf die S-Bahnen, Regionalbahnen (RB) und Regionalexpressbahnen (RE) der Deutschen Bahn oder Mittelrheinbahn ausweichen. Im Stadtgebiet von Köln fahren vereinzelt auch Busse, die von Subunternehmen betrieben werden.

NRW: Bahnen oder Carsharing im Ruhrgebiet

Im Ruhrgebiet sind neben dem gewöhnlichen ÖPNV auch viele Schulbusse von dem Streik betroffen. Nach Angaben der dort angesiedelten Betriebe stehen alle Busse und Bahnen still. Auch hier können Pendler auf die Angebote der Deutschen Bahn im VRR-Bereich zurückgreifen. Auf diese Weise ist es zumindest möglich, von einer in die andere Stadt zu fahren.

Vor Ort werden im gesamten Ruhrgebiet viele Bahnfahrer dann allerdings auf Taxis oder Mitfahrgelegenheiten zurückgreifen müssen. Diejenigen, deren Anreise eher kürzere Strecken betreffen, können außerdem das Angebot von Carsharing oder Mietfahrrädern nutzen.