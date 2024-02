NRW: Joggerin in Lebensgefahr! Autofahrer fährt nach Unfall einfach weiter – Polizei sucht DIESES Auto

Schwerer Unfall an der Grenze zwischen NRW und den Niederlanden!

In Straelen (NRW) im Kreis Kleve war eine junge Frau am Montag (12. Februar) zu einer abendlichen Joggingrunde aufgebrochen. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Und der Unfallfahrer? Der machte sich einfach aus dem Staub. Jetzt bittet die Polizei um Hilfe.

NRW: Joggerin von Auto erfasst – Fahrer flüchtet

Der dramatische Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 19.25 Uhr auf der Niersstraße in Straelen. Die 28-jährige Joggerin war am linken Fahrbahnrand unterwegs, als plötzlich ein Auto auf sie zufuhr. Weder die Joggerin noch der Autofahrer reagierten schnell genug – der Wagen erfasste die junge Frau.

Anhalten? Sich um die schwerverletzte Joggerin kümmern? Fehlanzeige. Das Auto, das aus Richtung der B58 kam und durch den Zusammenprall nur leicht beschädigt wurde, brauste einfach davon. Die 28-jährige musste durch Notärzte versorgt und in eine Spezialklinik gebracht werden. Sie schwebt in Lebensgefahr!

Wer hat diesen Mercedes gesehen?

Jetzt sucht die Polizei händeringend nach dem verantwortlichen Autofahrer. Wie die Beamten mitteilten, handelt sich bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen Mercedes-Benz, C-Klasse. Modellreihe W 203, Baujahr 2002 bis 2007.

Durch den Unfall verlor der Benz den rechten Außenspeigel sowie eine Zierleiste an der Frontstoßstange. Die Polizei geht zudem davon aus, dass auch das Glas an Windschutz- oder Fensterscheibe durch den Unfall Beschädigungen aufweisen könnte.

Wer den Ermittlern irgendetwas zum Unfallhergang oder dem Mercedes sagen kann, solle sich bitte dringend bei der verantwortlichen Polizei Geldern unter der Telefonnummer 02831-1250 melden.