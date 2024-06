A2 in NRW: Mann steigt nach Panne aus dem Wagen – tot! ++ Stundenlange Vollsperrung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. Juni) ist es auf der A2 in NRW zu einem schrecklichen Unfall gekommen, bei dem eine Person ums Leben kam. Nachdem ein Mann mit einer Panne auf dem Seitenstreifen liegen blieb, öffnete er völlig unvermittelt die Fahrertür und lief auf die Autobahn.

Daraufhin fuhr ein Lkw an ihm vorbei und erfasste ihn. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

A2 in NRW: Tödlicher Verkehrsunfall in der Nacht

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mazda 323 die A2 in NRW, in Fahrtrichtung Hannover. Offensichtlich hatte das Auto jedoch eine Panne. Kurz hinter der Anschlussstelle Gütersloh blieb der Pkw mit einer Panne auf dem Seitenstreifen liegen. Gegen 1.40 Uhr näherte sich ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Kreis Wittenberg von hinten. Dann geschah das schreckliche Unglück.

Aus heiterem Himmel öffnete der Fahrer des Mazda die Fahrertür und lief auf die Fahrbahn. Dort wurde er von dem Sattelzug erfasst und tödlich verletzt. Auch sieben Stunden nach dem Unfall ist die A2 in NRW in Fahrtrichtung Hannover noch immer gesperrt. Der ADAC Staumelder meldete den Unfall zwischen Gütersloh und dem Kreuz Bielefeld. Die Sperrung wird voraussichtlich bis etwa 8 Uhr andauern. Als Umleitung werden die Linien U79, U62 und U39 empfohlen.

Zur Ermittlung des genauen Unfallherganges wurde ein Unfallaufnahme-Team der Polizei eingesetzt. Die Identität des Mazda-Fahrers ist noch nicht vollständig geklärt. Die Vollsperrung der A2 in NRW ist mittlerweile wieder aufgehoben.