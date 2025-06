Luca (4) aus NRW ist schwer krank – nur eine Spende kann sein Leben retten

Andere Jungen in seinem Alter rennen durch den Garten, bauen Hütten im Wald oder liefern sich wilde Kissenschlachten. Für Luca Eßleben (4) aus NRW ist all das unvorstellbar – und gefährlich. Denn was für andere Kinder bloß harmlose Rangeleien sind, kann für ihn lebensbedrohlich enden.

Der Vierjährige leidet an einer seltenen Blutkrankheit. Jeder Stoß, jeder blaue Fleck, jede unachtsame Bewegung birgt ein Risiko. Nur eine Spende kann sein junges Leben retten.

4-Jähriger aus NRW kämpft um sein Leben

Seine Diagnose: Das myelodysplastische Syndrom – kurz MDS. Es ist eine Erkrankung, bei der das Knochenmark zwar noch Blutzellen produziert, diese aber fehlerhaft und funktionslos bleiben.

Das Einzige, was dem vierjährigen Jungen aus NRW wirklich helfen kann, ist eine Stammzellspende. Und bis ein geeigneter Spender gefunden ist, leben Lucas Eltern mit der ständigen Angst – und Luca mit einem Alltag, der oft mehr Klinik als Kindheit bedeutet.

„Im April fiel uns zum ersten Mal auf, dass Luca ungewöhnlich viele blaue Flecken hatte. Jungs in seinem Alter bringen schon mal welche mit nach Hause – aber bei ihm waren es wirklich viele“, erinnert sich seine Mutter Jasmin (36) im Gespräch mit der „Bild“.

Aus Sorge lassen die Eltern ihren Sohn in der Klinik untersuchen – und erleben dort einen Moment, der ihr Leben für immer verändert. „Als die Ergebnisse da waren, musste er von einer Sekunde auf die andere in den Rollstuhl“, erzählt Jasmin.

„Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit“

Die Blutwerte ihres Sohnes waren dramatisch: „Er lag bei unter 2000 Thrombozyten pro Mikroliter, normal sind rund 200.000.“ Seither ist nichts mehr, wie es war. Der kleine Luca braucht regelmäßig Bluttransfusionen – und das gleich mehrfach pro Woche. Doch das ist nur eine Zwischenlösung – keine Heilung. Die kann nur eine Stammzellspende bringen.

Denn „im schlimmsten Fall kann sich aus MDS eine Leukämie entwickeln. Wir müssen vorher einen Spender finden. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit“, betont die Mutter des kranken Jungen.

Wenn auch du schauen möchtest, ob du Luca helfen kannst, kannst du dich schnell und einfach bei der DKMS typisieren lassen. Dazu kannst du dich einfach über diesen Link (HIER) registrieren.