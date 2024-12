Böller-Wahnsinn in NRW! Silvester-Fans haben nur ein Ziel

Silvester steht vor der Tür! Bei zahlreichen Feierwütigen dürfen Böller, Raketen und Co. zum Jahreswechsel einfach nicht fehlen. Auch etliche Personen in NRW haben sich mit allerhand Knallzeug eingedeckt.

Und Silvester-Fans aus NRW und Umgebung hatten dabei nur ein Ziel: Den Raketen-Megastore in Herten! Wie die „Bild“ berichtet, wurde der Laden von Raketen-Verkäufer René Osterhage (52) in Herten (fast) leergekauft!

+++NRW: Mann (28) baut Unfall – was er anschließend in seinem Auto macht, ist kaum zu fassen+++

Silvester-Fans aus NRW stehen stundenlang in der Schlange

„Wir hatten drei Container voll mit Feuerwerk. Die Leute kaufen doppelt so viel, wie noch vor Corona“, betont der Pyrotechniker, der am vergangenen Samstag (28. Dezember) ein Mitternachts-Shopping bei sich veranstaltete. Krass: Die ersten Silvester-Liebhaber standen schon ab Freitagnachmittag in der Schlange, um sich mit Feuerwerk einzudecken!

Ebenfalls interessant für dich: Silvester in NRW: Hunde in Angst – doch es gibt einen besonderen Zufluchtsort

Und auch am Montag (30. Dezember) war der Laden von Osterhage weiterhin voll. Viele Sachen waren da aber schon ausverkauft. „Ich feiere mit Freunden Silvester. Für mich gehört ausreichend Feuerwerk einfach mit dazu. Hier gibt es besondere Leuchtfeuer, die es im Supermarkt nicht zu kaufen gibt“, begründet ein Pyro-Freund aus Recklinghausen seinen Einkauf gegenüber der „Bild“.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Mann (32) kam extra aus den Niederlanden angereist

Ein 32-jähriger Mann kam sogar extra aus den Niederlanden angereist, um sich bei Osterhage für Silvester anständig einzudecken. In Herten gebe es Feuerwerk, welches in den Niederlanden nicht verkauft werde, so seine Begründung. Ein 29-Jähriger stattete dem Feuerwerk-Shop sogar gleich zwei Besuche ab – und gab satte 370 Euro aus! Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich all die Kosten und Mühen letztendlich auch lohnen.