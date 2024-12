NRW: Mann (28) baut Unfall – was er anschließend in seinem Auto macht, ist kaum zu fassen

Unglaublich, was sich in Bielefeld (NRW) abspielte! Ein 28-jähriger Mann baute erst einen Unfall – und schlief dann in seinem Auto einfach ein!

Am Samstag (28. Dezember) meldeten Zeugen der Leitstelle der Polizei Bielefeld (NRW) einen Skoda-Fahrer, der an der Kreuzung Otto-Brenner-Straße und Oldentruper Straße in seinem Auto schlief. So weit, so gut. Doch, dass der Mann so seelenruhig schlummern konnte, ist eigentlich ein Wunder.

Ein Nickerchen nach dem Unfall

Die Polizei traf gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung auf den beschriebenen Skoda Fabia. Das Auto wies eine frische Beschädigung an der rechten Fahrzeugfront auf. Ein Zeuge stand mit dem 28-jährigen Detmolder auf dem Gehweg. Gegenüber den Polizisten äußerte der Fahrer, an unbekannter Stelle an einem Unfall beteiligt gewesen zu sein und dem Unfallbeteiligten seine Personalien genannt zu haben.

Im Anschluss fuhr er mehrfach gegen den Bordstein – und schlief wiederholt im Auto ein! Weiter berichtete er von seinem Marihuana-Konsum am Vorabend. Für die Beamten ergab sich der Verdacht, der 28-Jährige könnte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein. Deshalb entnahm eine Ärztin ihm auf der Polizeiwache Ost eine Blutprobe. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Skoda crashte zuvor mit BMW zusammen

Zeitgleich zu der Kontrolle rief ein 36-Jähriger aus Hiddenhausen andere Streifenbeamte zu einem Unfall an der Kreuzung Alfred-Bozi-Straße und Von-der-Recke-Straße. Dort war der Skoda-Fahrer zuvor gegen das Heck eines BMW I4 gefahren. Der BMW-Fahrer hatte sich auf der Alfred-Bozi-Straße als Linksabbieger in die Obernstraße eingeordnet, als der Skoda auffuhr. Beide Autofahrer verständigten sich, die Straße zu räumen und auf einen nahegelegenen Parkplatz zu fahren. Allerdings wartete der 36-Jährige vergeblich auf den 28-Jährigen. Den Sachschaden an den beiden Pkw schätzten die Polizisten auf 8.000 Euro.