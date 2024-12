Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, und vielen Haustier-Besitzern graut es schon! Silvester in NRW steht an – und damit DIE Horror-Zeit für Hunde, Katzen, Kaninchen und andere Vierbeiner. Denn viele Tiere erschrecken sich wegen des Geböllers, des grellen Lichts und natürlich des Lärms.

Doch es gibt einen Zufluchtsort für die vielen Tiere, den man als solches nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Eigentlich ist ja der Flughafen Köln/Bonn alles andere als ein Place-to-be, wenn es um Silvester in NRW geht. Jetzt kommt es aber anders!

Silvester in NRW: Hunde in Angst – doch es gibt einen besonderen Zufluchtsort

Kein Witz: Der Airport in der Rhein-Metropole bietet Tierbesitzern ausdrücklich einen Ort der Ruhe an, an dem man abseits des Silvesterlärms mit seinen Vierbeinern einkehren kann! Wie eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN bestätigt, wird der Flughafen auch dieses Jahr ein Zufluchtsort sein.

Die Sprecherin: „Der Köln-Bonn Airport hat am bevorstehenden Jahreswechsel ein Herz für Tiere und ist in der Silvesternacht wie gewohnt auch für Hunde und ihre Halter zugänglich.“ Und weiter: „Es gibt kein spezielles Programm, aber die Terminals sind analog der Vorjahre öffentlich zugänglich und traditionell Orte, an denen keine Silvesterraketen oder laute Knaller die Tiere aufschrecken, da Feuerwerk am Flughafen generell verboten ist.“

Flughafen Düsseldorf macht nicht mit

Dagegen wird es ein ähnliches Angebot des Flughafens Düsseldorf nicht geben. Ein Sprecher auf Anfrage zu DER WESTEN: „Uns ist nicht bekannt, dass Hundebesitzer gezielt unseren Terminal aufsuchen, um dem Feuerwerkslärm zu entgehen. Spezielle Bereiche und Angebote für Haustier-Besitzer haben wir seitens des Flughafens nicht.“ Bleibt jetzt zu hoffen, dass alles auch ruhig bleibt und die Fellnasen entspannt in das neue Jahr kommen…“