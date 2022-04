NRW: SEK stürmt falsche Wohnung – 85-Jährige erleidet Schock

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Die Polizei hat in NRW am Donnerstag mehrere Wohnungen durchsucht. Dabei ist sie jedoch offenbar einmal falsch abgebogen und bei einem Rentnerpaar in Köln gelandet.

Die 85-Jährige aus NRW erlitt einen Schock, als plötzlich das Spezialkommando vor ihr stand.

NRW: SEK stürmt Wohnung von Rentnerpaar – 85-Jährige landet im Krankenhaus

Da war der SEK wohl etwas zu voreilig. Bei einer Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses in Köln-Neubrück hatten die Einsatzkräfte an der Haustür geklingelt. Sie wollten mittels eines Durchsuchungsbeschlusses in die Wohnung eines Verdächtigen gelangen.

Sie lokalisierten das Geräusch der Klingel in einer Wohnung im 1. Obergeschoss und forderten die Bewohner auf, die Tür zu öffnen. Dahinter bewegte sich etwas, jedoch machte keiner auf. Dann brachen die Beamten mit einer Ramme durch.

Bei einer Razzia in NRW ist etwas schiefgelaufen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Die Videomanufaktur

Hinter der Tür entdeckten sie ein älteres Ehepaar, das offenbar geschockt von dem Anblick der Polizeieinheit war. Dann wurde der 85-Jährigen plötzlich schwindelig und sie wurde von den Rettungskräften versorgt. Eine Angehörige brachte die Frau später vorsorglich in ein Krankenhaus.

NRW: 85-Jährige nach fälschlichem SEK-Einsatz unter Schock – Polizei entschuldigt sich

Die Dame hatte offenbar einen Schock erlitten. Eine Opferschutzbeauftragte der Polizei Köln entschuldigte sich später mithilfe der dolmetschenden Angehörigen bei der Frau. Die Polizei wollte sich dann auch um die Instandsetzung der Wohnungstür kümmern.

------------------

Mehr aus NRW:

------------------

Eigentlich wollten die Beamten jedoch in die Wohnung nebenan. Die durchsuchten sie im Anschluss und stellten dort bei einem 42-Jährigen mehrere Messer, eine Softair-Waffe, ein Fleischerbeil und Mobiltelefone sicher. (mbo)

Der SEK-Einsatz fand im Rahmen einer großangelegten Razzia statt. Mehr dazu erfährst du hier >>>