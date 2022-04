NRW-Wahl 2022: Heinen-Esser tritt nach Mallorca-Skandal zurück

Wieviel Geld bekommen unsere Volksvertreter im Landtag in Düsseldorf?

So viel verdient ein Landtagsabgeordneter und der Ministerpräsident

So viel verdient ein Landtagsabgeordneter und der Ministerpräsident

Riesen-Wirbel um die CDU vor der NRW-Wahl 2022.

Ein Mallorca-Urlaub von Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser bringt die Partei um Ministerpräsidenten Hendrik Wüst in Erklärungsnöte. Die SPD sprach kurz vor der NRW-Wahl 2022 von einem „absoluten Skandal“. Nun will die Ministerin offiziell zurücktreten.

NRW-Wahl 2022: „Mallorca-Gate der Landesregierung“

Dass einer Ministerin ein Urlaub auf Mallorca nicht zusteht, steht nicht zur Debatte. Stattdessen kritisiert die SPD um Spitzenkandidat Thomas Kutschaty das Timing der Reise rund um die Flutkatastrophe im Juli vergangenen Jahres.

Die Kritik an der Reise von Ursula Heinen-Esser besteht schon länger. Doch jetzt sind neue Details ans Licht gekommen, weswegen die Opposition von einem „Mallorca-Gate der Landesregierung“ spricht.

Vor der NRW-Wahl 2022 geraten Ministerpräsident Hendrik Wüst und Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser in Erklärungsnöte. (Archivbild) Foto: Malte Ossowski / Sven Simon / dpa

----------------------------

5 Fakten über Thomas Kutschaty:

Er stammt aus einer Eisenbahnerfamilie aus Essen-Borbeck.

Seine Mutter zog der Liebe wegen für seinen Vater aus Bayern nach NRW.

Als Erster in seiner Familie schaffte Thomas Kutschaty das Abitur.

Seine Ehefrau Christina lernte er bei den Jusos kennen. Die gelernte Gärtnerin studierte auf dem zweiten Bildungsweg Raumplanung und ist heute Stadtplanerin.

Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Alexander (*1996), Johannes (*2000) und Anna (*2007)

----------------------------

Geburtstag trotz Flutkatastrophe – Kutschaty fordert Konsequenzen vor NRW-Wahl 2022

Die Landesumweltministerin hatte ihren Mallorca-Aufenthalt zwar wegen der Flutkatastrophe in der Heimat am 14. Juli abgebrochen. Doch zwei Tage später kehrte sie zurück auf die Insel – um ihre minderjährige Tochter abzuholen, hieß es bis dato.

+++ NRW-Wahl 2022: Hendrik Wüst mit eindringlichem Appell – Ende der Maskenpflicht „birgt Gefahren“ +++

Doch jetzt kam heraus, dass Heinen-Esser gemeinsam mit NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach und Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner am 23. Juli den Geburtstag ihres Ehemannes auf der spanischen Insel gefeiert hat. Das bestätigte die CDU-Politikerin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem wolle sie darum nun auch von ihrem Amt zurücktreten, wie der „Focus“ berichtet.

SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty forderte den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst auf, die Affäre lückenlos aufzuklären. Sollte sich die Sachlage bestätigen, müsse das Konsequenzen haben.

-----------------------------

Weitere Meldungen zur NRW-Wahl 2022:

Essen: Heftiger Gegenwind! Thomas Kutschaty muss Wahlkampf-Rede unterbrechen

NRW-Wahl 2022: Umfrage spricht Bände – droht DIESEN Parteien ein Desaster?

CDU irritiert vor NRW-Wahl 2022 mit diesem Plakat in Essen – „Das kann niemals Absicht gewesen sein“

-----------------------------

Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 sind allein in NRW 49 Menschen gestorben. Das Hochwasser hinterließ eine Spur der Verwüstung in Teilen des Landes. Die Aufräumarbeiten in besonderes betroffenen Städten wie Erftstadt (mehr dazu hier) werden sich noch jahrelang hinziehen. (ak mit dpa)