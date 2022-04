Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

A2 in NRW: Tödlicher Unfall ++ Autobahn stundenlang gesperrt

Schlimmes Unglück auf der A2 in NRW in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Nach Informationen der Polizei ist eine Frau auf der Autobahn bei Rheda-Wiedenbrück tödlich verunglückt. Es gab weitere Verletzte. Die A2 in NRW wurde am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Hannover gesperrt.

A2 in NRW: Mehrere Fahrzeuge verunglückt – Frau tot

Der Notruf von der A2 in NRW ging in der Nacht gegen 1.35 Uhr ein. Die Lage auf der Autobahn in NRW stellte sich für die Rettungskräfte unübersichtlich dar.

Nach Angaben der Polizei krachten aus bisher ungeklärter Ursache ein Audi und Renault gegeneinander. Der Renault wurde gegen einen Lkw geschleudert und landete neben der Autobahn auf dem Dach.

Die A2 in NRW musste nach einem tödlichen Unfall gesperrt werden (Symbolbild) Foto: PR-Video / René Priebe / dpa

Der schwerverletzte Fahrer (26) wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch die Beifahrerin (61) erlitt schwere Verletzungen. Für eine weitere Insassin (55) sollte jede Hilfe zu spät kommen. Die 55-jährige Herforderin verstarb noch am Unfallort.

Der Audi-Fahrer (26) kam hingegen mit leichten Verletzungen davon.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

A2 nach tödlichem Unfall in NRW gesperrt

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A2 zwischen den Ausfahrten Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück bis 11.15 Uhr gesperrt werden. Zwei Sachverständige wurden alarmiert, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Hinter der Unfallstelle staute es sich zwischenzeitlich auf bis zu fünf Kilometern.

