NRW: SEK-Einsatz beendet ++ Bedrohungslage in Mehrfamilienhaus aufgelöst

In einem Wohngebiet in Bergkamen im Kreis Unna (NRW) ist es zu einer Bedrohungslage gekommen. Neben der Polizei waren auch Spezialkräfte des SEK und weitere Rettungskräfte vor Ort. Zwei Männer wurden während des Einsatzes festgenommen.

NRW: Bedrohungslage in Bergkamen

Nach Angaben einer Polizeisprecherin begann der Einsatz gegen 17 Uhr am Samstagnachmittag (09. März). Nach ersten Erkenntnissen war es in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei rumänischen Männern gekommen. Im Verlauf des Streits soll einer der beiden ein Messer gezogen haben. Da sich die beiden lautstark stritten, wurden Anwohner auf das Geschehen aufmerksam und wählten den Notruf.

Auch interessant: NRW: Mann hat vor seinem Tod noch einen Wunsch – was dann passiert, geht ans Herz

Kurze Zeit später sei die Polizei vor Ort gewesen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass bei der Auseinandersetzung neben dem Messer auch andere Waffen im Spiel waren, sei man mit verstärkten Kräften des SEK angerückt, was aber „in solchen Lagen üblich“ sei.

Während des Einsatzes wurden mehrere Straßen im Umkreis abgesperrt. Außerdem waren mehrere Rettungskräfte vor Ort, da Verletzte nicht ausgeschlossen werden konnten. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Mann mit dem Messer in seine Wohneinheit geflüchtet und habe sich dort verbarrikadiert.

Zwei Männer verhaftet

Die Einsatzkräfte konnten zu diesem Zeitpunkt nicht einschätzen, ob sich noch weitere Personen in der Wohnung befanden, die durch das Messer gefährdet sein könnten. Die Beamten stürmten daraufhin die Wohnung und nahmen anschließend die beiden Männer fest. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich die beiden bereits vorher kannten.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Hintergründe der Auseinandersetzung in Bergkamen (NRW) sind bislang noch völlig unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen. Während des Einsatzes ist es zu keinen Verletzten gekommen.