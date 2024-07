Wedel (Schleswig-Holstein): Schüler attackieren Lehrer mit Messer ++ Lebensgefahr! Täter flüchtig

Ein Messer-Angriff auf dem Hof einer Volkshochschule in Wedel (Schleswig-Holstein) sorgt zurzeit für Aufruhr. Dort soll ein Lehrer mit einem Messer attackiert worden sein. Drei Personen, mutmaßlich Schüler, hätten ihn in den Hals gestochen.

Er soll schwer verletzt sein und in akuter Lebensgefahr schweben. Die mutmaßlichen Täter sollen nach der Attacke geflohen sein. Die Polizei fahndet aktuell nach ihnen.

Wedel (Schleswig-Holstein): Verletzter Lehrer rettet sich in Schule

Es wird aktuell von zwei oder drei Tätern ausgegangen, die Schüler an der „Musikschule“ in der ABC-Straße sein könnten. Das hatte die Polizei bisher nicht bestätigt. Sie sollen einen Lehrer, der laut dpa-Informationen 50 Jahre alt sein soll, auf dem Schulparkplatz mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben.

Dieser soll sich noch selbstständig in die Räumlichkeiten der Schule gerettet haben, wo er später von einer Notärztin versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik weitertransportiert wurde. So berichtet die „Bild“.

Wedel (Schleswig-Holstein): Täter schon gefasst?

Zurzeit sind zahlreiche Polizeikräfte vor Ort, sperren den Tatort ab und suchen nach den flüchtigen Angreifern. Dabei bekommen sie wohl auch Unterstützung aus der Luft durch Hubschrauber „Libelle“ von der Polizei Hamburg.

Laut Informationen unseres Partnerportals „MOIN.DE“ könnten die Täter schon gefasst worden sein. Dies wurde bisher jedoch noch nicht von offizieller Seite bestätigt.

Wir berichten in Kürze an dieser Steller weiter.