NRW: Entführung in Holland – Flucht nach Deutschland? Polizei mit dringender Bitte

Dramatische Szenen in den Niederlanden! Dort wurde womöglich ein Mann entführt – und nach NRW verschleppt?

Was genau hat es mit diesen Szenen nur auf sich? Ein blonder Mann wird von hinten festgehalten. Es scheint so, als würde ihn ein Mann zum Mitkommen zwingen. Die niederländische Polizei glaubt: Das müssen Fotos einer Entführung sein – und die Spur könnte auch nach NRW führen!

Polizei macht sich Sorgen

Wie „Bild“ berichtet, suchen die Ermittler jetzt nach der mutmaßlich entführten Person. Die Polizei sorgt sich um die Gesundheit des Mannes. Am Freitag (26. Mai) gegen 14.20 Uhr wurde der Mann im Herenweg in Spanbroek in das Auto gezerrt. Dann fuhr der Wagen weg. Wohin das Auto fuhr, ist unklar.

Zeugen auch in Deutschland gesucht

Eine Überwachungskamera nahm die Tat zum Teil auf. „Die Polizei weiß derzeit nicht, wer der Mann auf den Bildern ist und sucht nach Identität und Aufenthaltsort“, heißt es. Eine Möglichkeit: Das Auto könnte nach Deutschland, genauer noch nach NRW gefahren sein! Und deswegen wird auch in Deutschland nach möglichen Hinweisen gesucht, wie „Bild“ schreibt.

Kannst du irgendwelche Hinweise zu dem Fall geben? Hinweise werden unter der 0900-8844 und im Notfall auch über die 112 entgegengenommen. Anonyme Hinweise können auch über 0800-7000 gegeben werden.

