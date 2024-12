NRW: Polizei erfährt von möglicher Gefährdungslage – dann geht alles ganz schnell

Am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) erhielt die Polizei aus NRW plötzlich einen Tipp über eine mögliche Gefährdungslage. Um die Gefahr am Weihnachtstag so schnell wie möglich einzudämmen, reagierten die Beamten sehr schnell und nahmen den betroffenen Mann sofort fest.

Die Polizei wurde durch einen Hinweis über eine potenzielle Gefährdungslage informiert. Auf den sozialen Netzwerken haben Nutzer nämlich einen Account entdeckt, auf dem besorgniserregende Beiträge veröffentlicht wurden. Durch den Hinweis vermuteten die Beamten sogar, dass sich in der Wohnung des Nutzers illegale Waffen befanden. Um die Gefahr einzudämmen, musste die Polizei in Hagen (NRW) schnell handeln.

NRW: Wohnung wurde nach Waffen durchsucht

Nach einer schnellen Ermittlung konnten die Beamten den Inhaber des Accounts ausfindig machen. Bei dem Nutzer handelte es sich um einen Mann aus Hagen, im Herzen von NRW. Sofort wurde ein Spezialeinsatzkommando zur Wohnanschrift des Mannes geschickt, um die Gefahr zu überprüfen.

In seiner elterlichen Wohnung, in der Kölner Straße, wurde der 20-jährige Mann aus NRW vorläufig festgenommen, da man davon ausgehen musste, dass er eine Gefahr darstellt. Aufgrund der Posts auf dem sozialen Netzwerk ging die Polizei Hagen davon aus, dass sich im Besitz des Mannes auch Waffen befanden. Daher haben die Spezialkräfte der Polizei die elterliche Wohnung des Mannes komplett untersucht.

SEK der Polizei am Einsatzort in Hagen, in NRW. Foto-Credit: Alex Talash. Foto: Foto-Credit: Alex Talash

Jedoch berichtet die Polizei aus NRW, dass man bei dieser Durchsuchung der Wohnung keine Waffen ausfindig machen konnte. Bisher hat die Polizei Hagen noch keine weiteren Informationen über die genauen Posts auf den sozialen Medien und den Hintergrund der Gefahrenlangen veröffentlicht.

Der Verdächtige befindet sich im Gewahrsam der Polizei

Zu den näheren Hintergründen hat der Staatsschutz der Polizei aus NRW jedoch weitere Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gibt es jedoch noch keinen Hinweis dafür, dass der Mann eine Gefahr für eine öffentliche Veranstaltung darstellen könnte.

Momentan befindet sich der 20-jährige Mann aus NRW im Gewahrsam der Polizei Hagen. Diese ermittelt momentan den genauen Tathintergrund, um herauszufinden, ob der 20-jährige Mann aus Hagen-Haspe eine tatsächliche Gefahr darstellt.