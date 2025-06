Formel 1: Hammer-Rückkehr? „Er hat die Unterstützung von uns allen“

Kehrt 2026 einer der Fanlieblinge in die Formel 1 zurück? In den vergangenen zwei Jahren hatte Sergio Perez bei Red Bull mit einigen Problemen zu kämpfen. Im Winter zog der Rennstall dann die Reißleine und trennte sich vom Mexikaner.

Pech für ihn: Zu diesem Zeitpunkt waren allen anderen Plätze in der Formel 1 schon vergeben. Perez ist seither arbeitslos. Doch geht es nach einem engen Vertrauten des Ex-Verstappen-Kollegen, kehrt er in der nächsten Saison zurück ins Fahrerfeld.

Formel 1: Vertrauter packt aus

Sitzt Sergio Perez bald wieder im Cockpit? Davon ist sein langjähriger Weggefährte und Förderer, der mexikanische Milliardär Carlos Slim überzeugt. „Sergio Perez wird 2026 in die Formel 1 zurückkehren“, mit diesen Worten zitiert ihn „GPblog“ unter Berufung auf mexikanische Medien.

Demnach wisse Slim, dass Perez verschiedene Optionen in Erwägung ziehe. „Er hat die Unterstützung von uns allen und den Fans“, zeigte sich Slim zudem zuversichtlich. „Wir wären alle glücklich, ihn wieder auf der Strecke zu sehen“, so der Milliardär. Ihm zufolge analysiere Perez derzeit seine Möglichkeiten auf eine Rückkehr in die Formel 1 (hier mehr aus der Rennserie lesen).

Landet Perez hier?

Zwei Rennställe gelten aktuell als wahrscheinlichste Varianten. Da wäre zum einen Alpine, dass einfach keinen zweiten Fahrer findet, der sich durchsetzen kann. Erst scheiterte Jack Doohan, jetzt gibt Franco Colapinto kein gutes Bild ab. Warum also nicht einen erfahrenen Piloten anheuern?

Und dann wäre da natürlich noch Cadillac, das 2026 neu in die Königsklasse einsteigt. Als neues Team wäre Erfahrung für den Rennstall unerlässlich. Warum also nicht einen Fahrer nehmen, der ganz vorne mitgefahren ist?

Formel 1: Perez will es allen zeigen

281 Rennen hat Sergio Perez in seiner F1-Karriere bisher absolviert. Meist bei Teams angestellt, die nur im Mittelfeld herumgurkten, schaffte er 2020 den Durchbruch. Im Racing Point gewann er sein allererstes Rennen. Kurz darauf heuerte er bei Red Bull an.

Im ersten Jahr hatte er im Saisonendspurt entscheiden Anteil daran, dass sich Max Verstappen zum Weltmeister der Formel 1 krönen konnte. Doch in den folgenden Jahren ließen seine Leistungen jedoch stark nach, weshalb man sich von ihm trennte. Jetzt will er es allen nochmal zeigen.