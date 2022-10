NRW: Polizei sucht DIESEN Mann – er soll eine Frau getötet haben! Kennst du ihn?

Dringende Fahndung der Polizei NRW! Ein Mann aus Warstein soll eine Frau in Witten getötet haben. Aktuell soll der 63-Jährige mit ihrem Pkw unterwegs sein.

Die Frau wurde bereits am Montag (10. Oktober) tot in ihrer Wohnung gefunden, der 63-jährige Verdächtige soll sich am Dienstag (11. Oktober) in Warstein aufgehalten haben. Jetzt sucht ihn die Polizei mit richterlichem Beschluss.

NRW: 63-Jähriger soll Wittenerin in ihrer Wohnung umgebracht haben

Laut der zuständigen Polizei Bochum fand man am Montag gegen 14 Uhr eine 65-jährige Frau tot in ihrer Wohnung an der Luisenstraße in Witten. Nach Durchführung einer Eilobduktion liegen eindeutige Hinweise auf ein Tötungsdelikt vor.

In dem Zusammenhang gilt der 63-jährige Reiner Michael Leopold aus Warstein als dringender Tatverdächtiger, der nun mit einem Foto gesucht wird.

Möglicherweise ist der Mann mit dem Pkw der Getöteten, eine schwarze Audi A6 Kombilimousine aus dem Baujahr 2006, unterwegs. Das Kennzeichen des Wagens lautet EN-MN 8000. Darüber hinaus könnte Leopold in Begleitung eines weißen Schäferhundes sein.

NRW: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Nach aktuellen Ermittlungsstand hat die Polizei Hinweise darauf, dass sich Reiner Michael Leopold am Dienstag in Warstein aufgehalten hat. Deshalb fragen die Beamten jetzt: Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der abgebildeten Person, des genannten Wagens oder möglicherweise zum Tier geben?

Die Polizei NRW fahndet nach Reiner Michael Leopold. Foto: Polizei Bochum

Außerdem sucht die Polizei Bochum Zeugen, die verdächtige Feststellungen in den Tagen vor dem Auffinden der Verstorbenen aus Witten gemacht haben, die in Zusammenhang mit der schrecklichen Tat stehen könnten.

Wenn du etwas beitragen kannst, kannst du dich bei dem Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0234 909-4110 oder der Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 melden.